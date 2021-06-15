【新冠疫苗】中國疫苗接種破9億劑 專家指接種後抗體高住院短

國家衛健委官網消息，截至14日，全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，累計報告接種新冠病毒疫苗90413.4萬劑次。然越來越多人接種疫苗，但面對新出現的變種病毒株，現有疫苗的保護率引起討論，關注接種和未接種人士染病後有何不同。

染病後 接種和未接種疫苗存明顯差異

中國疾控中心在周報發表論文，披露3宗感染印度變種病毒（Delta）患者的研究結果。其中2人分別完成接種2劑國藥及科興新冠疫苗，另1人未接種。他們染病後產生抗體的時間、聚合酶連鎖反應核酸檢測（Polymerase chain reaction，PCR）的循環閾值，和住院時間等方面都存在明顯差異。

接種者就算中招 抗體亦較多

首先，2名已接種疫苗的患者，在確診後的抗體水平較高；未接種疫苗患者，到確診後第13日才驗出抗體，且抗體濃度低。

其次，在未接種疫苗的患者樣本中，熒光PCR的循環閾值（Ct值）低於已接種疫苗的患者。

至於住院時間方面，接種疫苗的患者住院時間比未接種疫苗的患者短。2名已接種疫苗的患者分別住院21天和25天後出院，而無接種的患者入院後36天才出院。

論文亦指出，變種新冠病毒對防控產生很大威脅，需進一步研究變種病毒對疫苗效果的影響。由於內地仍有局部地方爆發疫情，應將疫苗接種作為第一策略，加強防疫。

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責任編輯：易燕丹

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