解放軍一天28次軍機逼近台灣 國台辦：勿用大陸善意謀獨（第三版）

▲ 解放軍破紀錄曬肌肉 一天28次軍機逼近台灣

美國主導下，七大工業國集團（Ｇ7）領袖峯會公報首度提及台海局勢，北約（NATO）領袖峯會公報也稱中國構成系統性挑戰。在此敏感時刻，解放軍周二（15日）凌晨起密集派出軍機飛入台灣西南空域，前後合共28架次，破歷來單日紀錄。台軍多次派出軍機升空廣播驅離，但被解放軍反嗆「這是公海好不好，讀點書啊」。

（新增第二至七段大陸國台辦回應）

大陸國台辦發言人馬曉光周三（16日）回應表示，「我們絕不允許民進黨當局把我們的善意視為謀『獨』的機遇，絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分離出去」。

大陸國台辦16日舉行例行記者會，記者問G7峰會聯合公報提到關於台海和平穩定後，解放軍派多架次軍機進入台防空識別區，是否釋放那些訊號。

馬曉光回應，造成兩岸關係緊張動盪的根源是民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，出於政治私利在島內（台灣）不斷煽動「反陸仇陸」情緒，挑動兩岸對立對抗，阻撓破壞兩岸正常交流。

馬曉光大篇幅批台灣謀獨

他還說，即使在當前台灣疫情不斷惡化情況下，民進黨當局依然無視島內民眾生命健康安全，把謀「獨」的私利放在民眾福祉之上。兩岸關係發展到今天這個狀態，責任完全在民進黨當局。

馬曉光強調，大陸始終堅持推動兩岸關係和平發展、融合發展，始終秉持以人民為中心的發展思想，為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，在抗擊疫情過程中願盡最大努力為廣大台灣同胞提供幫助；但絕不允許「民進黨當局把我們的善意視為謀『獨』的機遇，絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分離出去」。

對於G7聯合公報首提台灣問題，馬曉光在記者會上反問七國集團，「民進黨當局不斷進行謀獨挑釁，破壞兩岸同屬一個中國的現狀，這是在維護台海和平穩定嗎？中國政府和中國人民堅持一個中國原則，遏制台獨分裂行徑，維護兩岸同胞的共同利益，這是不是在維護台海和平穩定？」

趙立堅回應G7公報：美國病得不輕 還是給它把脈吧

拜登預告北約「踩過界」 更深涉足印太應對中國

美國國防部發言人薩波（John Supple）香港時間周三（16日）答媒體問時稱，台海在內的印太地區和平、安全與穩定是美國的持久利益。

台灣軍方周二公布最新即時軍事動態，披露解放軍當天截至傍晚，合共派遣28架各式軍機，逼近台灣空域，打破此前一次25架次的紀錄－－解放軍今年4月12日曾派出合共25架軍機繞飛台灣附近。

大陸與台灣軍機空中對話曝光

根據台方提供資料顯示，周二巡近台灣的28架次解放軍機包括：運-8反潛機1架次、轟-6機4架次、運-8遠干機1架次、空警500機2架次、殲-16機14架次、殲-11機6架次。

北約G7不友善中國怎應對？傅瑩一句說明：辦好自己事

G7「最系統指摘中國一次」 環時：中國人不吃這一套

報道指，解放軍軍機進入了台灣單方主張、大陸並未承認的西南空域「防空識別區（ADIZ）」。台軍立即升空警戒，廣播驅離防空彈追監。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

台媒報道，台軍通過廣播試圖驅離解放軍機，稱「如肇生任何事端，一切後果自負」。而台軍也收到疑似為解放軍方面的回應聲稱，「這是公海好不好，讀點書啊」。

美國與大陸在台海的地緣角力升級，美國三名參議員稍早前乘美軍C-17戰略運輸機訪台，而G7及北約峰會又談及台海，連串舉動觸碰大陸底線。

【中美角力】G7峰會前夕 楊潔篪應約與布林肯通電話

拜登拉攏普京遏華？俄大使：會向中國通報俄美峰會內容

台灣軍方研究機構的戰略所長蘇​紫雲指，「國際情勢目前對大陸來說是比較有挑戰性，包括美日峰會、美韓峰會，七大工業國會議，都把台海安全列為會議公告的內容；而G7高峰會更是46年來首度發布聯合公報，觸碰台灣議題；在此背景下，大陸秀肌肉抗議。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

