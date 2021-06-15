解放軍破紀錄曬肌肉 一天28次軍機逼近台灣（多圖）

美國主導下，七大工業國集團（Ｇ7）領袖峯會公報首度提及台海局勢，北約（NATO）領袖峯會公報也稱中國構成系統性挑戰。在此敏感時刻，解放軍周二（15日）凌晨起密集派出軍機飛入台灣西南空域，前後合共28架次，破歷來單日紀錄。台軍多次派出軍機升空廣播驅離，但被解放軍反嗆「這是公海好不好，讀點書啊」。

環球網報道大陸軍機巡航台灣附近的最新行動時，指東部戰區其實早有回應。解放軍東部戰區新聞發言人張春暉此前曾表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

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張春暉還強調，戰區部隊有決心、有能力挫敗一切台獨分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

大陸與台灣軍機空中對話曝光

台灣軍方周二公布最新即時軍事動態，披露解放軍當天截至傍晚，合共派遣28架各式軍機，逼近台灣空域，打破此前一次25架次的紀錄－－解放軍今年4月12日曾派出合共25架軍機繞飛台灣附近。

根據台方提供資料顯示，周二巡近台灣的28架次解放軍機包括：運-8反潛機1架次、轟-6機4架次、運-8遠干機1架次、空警500機2架次、殲-16機14架次、殲-11機6架次。

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報道指，解放軍軍機進入了台灣單方主張、大陸並未承認的西南空域「防空識別區（ADIZ）」。台軍立即升空警戒，廣播驅離防空彈追監。

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台媒報道，台軍通過廣播試圖驅離解放軍機，稱「如肇生任何事端，一切後果自負」。而台軍也收到疑似為解放軍方面的回應聲稱，「這是公海好不好，讀點書啊」。

美國與大陸在台海的地緣角力升級，美國三名參議員稍早前乘美軍C-17戰略運輸機訪台，而G7及北約峰會又談及台海，連串舉動觸碰大陸底線。

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台灣軍方研究機構的戰略所長蘇​紫雲指，「國際情勢目前對大陸來說是比較有挑戰性，包括美日峰會、美韓峰會，七大工業國會議，都把台海安全列為會議公告的內容；而G7高峰會更是46年來首度發布聯合公報，觸碰台灣議題；在此背景下，大陸秀肌肉抗議。

責任編輯：鄧國強

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