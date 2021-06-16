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神舟十二號明早9時發射 中國5年來首次載人太空任務

國情動向 09:52 2021/06/16

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中國5年來首次載人太空任務登場。中國載人航天工程辦公室公佈，神舟十二號載人飛船，瞄準周四（17日）上午9時22分發射升空。神舟十二號會載着3名航天員，與中國空間站（太空站）天和核心艙對接，中國航天員屆時會首次進駐中國太空站。3名航天員會在軌工作生活3個月，並首次開展較長時間出艙活動。

中國載人航天工程辦公室周四（16日）上午在酒泉衛星發射中心舉行新聞發布會。辦公室主任助理季啟明表示，執行此次發射任務的長征二號F遙十二火箭，周四上午加注推進劑。

神舟十二號飛行乘組公佈：聶海勝、劉伯明、湯洪波

神舟十二號飛行任務乘組：聶海勝（中）、劉伯明（右）、湯洪波（左）

季啟明又公佈了神舟十二號飛行乘組名單，由航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波3人組成，聶海勝擔任指令長。是次任務備份航天員為翟志剛、王亞平、葉光富。

3名正選航天員中，特級航天員聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，今次會是他第3次征空。特級航天員劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，今次是第2次征空。二級航天員湯洪波是首次飛行。

這會是自2016年神舟十一號以來，中國首次載人航天任務。當年神舟十一號由景海鵬、陳冬2名航天員執行，飛船與天宮二號太空實驗室對接，2人留駐30天。

神舟飛船「限載兩人」「長年超載」？官媒講出實情

天和核心艙「豪宅」高過5層樓 大於國際太空站任何艙

中國太空站第二發成功 天舟二號順利對接天和核心艙

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責任編輯：連兆鋒

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