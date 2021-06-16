美歐關稅休戰矛頭指中國  拜登聲明藏玄機（第二版）

美國與歐盟峰會謝幕，美歐關稅戰停止被指背後是雙方解決內部矛盾、槍口一致對準中國的舉行。事實上，美國總統拜登在會後的聲明大篇幅談到美歐共同應對中國貿易問題，稱美歐要攜手抗衡中國的「非市場慣例」。

（新增二、三段中方回應）

針對美歐峰會觸及多項中國議題，中國駐歐盟使團回應稱，對歐美峰會聲明相關涉華內容表示強烈不滿和堅決反對：又指出台灣、香港、涉疆、涉藏問題是中方的內政，東海、南海涉及領土主權和海洋權益，該些問題關乎中方的根本利益，不容干涉。

中方重申，將堅定走和平發展道路，也將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

拜登（Joe Biden）在美歐峰會後發布聲明，重點提到樂見與歐盟就波音公司（Boeing）－空中巴士（Airbus）補貼爭端取得重大突破，並和歐盟達成對抗中國「非市場慣例」的協議。

中方回應：涉華內容表示強烈不滿

拜登在聲明中表示，「美國與歐盟都同意暫停（補貼爭議所衍生的）關稅措施5年，我們致力確保讓企業和勞工能公平競爭」。

拜登旋即把矛頭指向中國，指「重要的是，我們也同意攜手挑戰並對抗中國讓中企在產業之內，享有不公平優勢的非市場慣例」。

拜登：美歐攜手抗中國「非市場慣例」

拜登還說，美國與歐盟將以特定方式合作，包括對內、對外投資和技術轉移。

他說，「我們可以用這個模式當基礎，來應對中國經濟模式構成的其他挑戰」。

拜登表示，美國與歐盟共享的「公平競爭和透明化等價值」，讓其他地方的民主政體更加強大。

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美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）也參與了本次峰會。她說，「我們終於團結起來對抗共同威脅，而非與最親近的盟友之一對戰」。

「我們將把這個模式當成基礎，以應對中國和非市場經濟競爭所構成的其他挑戰」，她說。

美國歐盟峰會公報 3處提及中國

拜登是在英國舉行的七大工業國集團（G7）峰會、布魯塞爾召開的北大西洋公約組織（Nato）峰會後，當地時間15日在歐盟總部出席美國歐盟領袖峰會。

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拜登會晤歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以及歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）。

峰會結束後歐盟發布一份名為「邁向新跨大西洋夥伴關係」的峰會公報，其中提到中國3次，包括提及台灣、新疆與西藏、香港等議題。

同時，公報亦觸及中國貿易行為、區域安全等議題。其中，在區域安全方面，公報指出嚴重關切東海和南海局勢，堅決反對任何單方面改變現狀、加劇緊張局勢的企圖，並重申尊重國際法重要性，包括各國主權權利和管轄權、以及航行和飛越自由等。

此外，公報強調將合作改革世界衛生組織（WHO），包括強化WHO突發衛生事件的準備和應對工作組，及呼籲WHO下一階段疫情起源調查必須透明、以科學為基礎且由專家主導，不受干擾。

▲ 拜登會晤歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以及歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）。

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責任編輯：鄧國強

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