神舟十二號劉伯明再次征空 當年曾與翟志剛太空遇險

中國神舟十二號載人飛船鎖定周四（17日）上午9時22分發射升空。神舟十二號3名航天員由指令長聶海勝、劉伯明、湯洪波組成。其中，劉伯明13年前在神舟七號任務中，協助翟志剛執行中國首次太空漫步，兩人一度遇上險情，飛船火警警報響起。劉伯明當機立斷，讓翟志剛臨時改變出艙動作程序，幸好最後證實只是虛驚一場。

神舟七號飛船2008年9月25日升空，兩天後即27日執行中國航天員首次艙外活動，穿著艙外航天服飄浮於飛船之外，太空漫步。

當時，實驗員景海鵬留守神舟飛船的返回艙，操作手劉伯明、指令長翟志剛則在軌道艙，劉伯明負責協助翟志剛穿上艙外航天服，並支援對方出艙。

豈料艙門已經打開，翟志剛準備出艙之際，軌道艙內突然響起火警警報。

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神舟十二號明早9時發射 中國5年來首次載人太空任務

據內地傳媒記述，景海鵬和劉伯明第一時間分別在返回艙、軌道艙內檢查了設備，沒有發現火災，也沒有發現短路跳火。而翟志剛他們判斷，此時軌道艙艙門打開，艙內處於真空狀態，不可能發生火災。然而，警報卻一直持續。

劉伯明當時問翟志剛：

「還出不出艙？」

翟志剛的回答是：

「出艙。」

翟志剛攀出艙門，全身已在茫茫太空中。按計劃，他要先把一個固定在飛船艙外的實驗樣品取回艙內，然後再從艙內取出五星紅旗，到艙外展示。

不過，翟志剛出艙後，劉伯明卻首先把五星紅旗遞了出來。翟志剛此時也心領神會，接過了中國國旗，兩人臨時改變了出艙程序。

中國時間2008年9月27日16時41分，翟志剛身著「飛天」艙外航天服，揮動五星紅旗向地面報告：

「神舟七號報告：我已出艙，感覺良好。神舟七號向全國人民、全世界人民問好！請祖國放心，我們堅決完成任務！」

那一刻，人們從電視直播中看到的是中國國旗在太空飄揚，但並不知道當時的驚險。

事後檢查證明，軌道艙火災警報當時只是誤報，神舟七號任務最終順利完成。

返回地球後，翟志剛與劉伯明被問及為甚麼改變了出艙程序。

翟志剛表示：

「無論發生什麽情況，我們都要完成任務，讓五星紅旗高揚在太空。」

劉伯明更直言：

「即使我們回不去，也要讓五星紅旗在太空飄揚。」

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責任編輯：連兆鋒