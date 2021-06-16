【美歐峰會】中駐歐使團：站起來的中國人不會被嚇倒（第二版）

美國和歐盟在峰會後發布聲明，其中3次提及中國，涉及台灣、新疆與西藏、香港等議題。中國駐歐盟使團回應指，聲明充斥著陳舊過時的冷戰零和思維與集團政治論調，對相關涉華內容表示強烈不滿和堅決反對。中國早已不是過去的中國，站起來的中國人民是不會被嚇倒的。

（新增第二段，中國外交部回應）

中國外交部發言人趙立堅周三（16日）在例行記者會答問時，指美歐峰會聲明內容遠超正常雙邊關係範疇，在損害中國利益同時還想佔中國便宜。「不是自身智商出了問題，就是低估了中國人的智商。」【詳見下一頁】

美歐將在對華政策內進行合作

美歐聲明在第四部分「建立一個更加民主、和平和安全的世界」提到，美國與歐盟計劃在多層面的對華政策框架內就一系列問題進行密切磋商和合作，其中包括合作、競爭和系統性競爭等因素。

聲明稱，美歐計劃繼續就共同關注的問題進行協調，包括新疆和西藏持續存在的侵犯人權問題；對香港自治和民主進程的侵蝕；經濟脅迫；傳播虛假訊息；地區安全問題。

聲明稱，美歐對東海和南海局勢仍表示嚴重關切，強烈反對任何單方面改變現狀、加劇緊張的企圖。

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美歐重申尊重國際法至關重要，特別是《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）條款對國家的合法海洋權利、海洋劃界、國家的主權權利和管轄權、和平解決爭端的義務、航行、飛越自由及其他在國際上合法使用海洋的權利等規定。

聲明稱，美歐強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。

聲明還指出，美歐將就氣候變化、防擴散等問題和某些地區問題與中國進行建設性接觸，並進行協調。

中方指聲明充斥冷戰零和思維

對於聲明提及的一系列涉華問題，以及對中國進行經濟脅迫和傳播虛假信息的指責，中國駐歐盟使團發言人回應指，歐美峰會聲明內容遠遠超出正常發展雙邊關系的範疇，通篇充斥著陳舊過時的冷戰零和思維與集團政治論調，這種拉幫結派搞「小圈子」的做法逆歷史潮流而動，完全不利於國際和地區的和平與穩定。

中方對歐美峰會聲明相關涉華內容表示強烈不滿和堅決反對。台灣、香港、涉疆、涉藏問題是中國的內政，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國的根本利益，不容干涉。

發言人又指，至於誰在基於謊言和虛假信息揮舞單邊制裁工具，誰在為了維護自身霸權對別國實施打壓脅迫，國際社會看得很清楚。天理昭昭，公道自在人心。中國早已不是過去的中國，站起來的中國人民是不會被嚇倒的。中方將堅定走和平發展道路，也將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

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責任編輯：尹航

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