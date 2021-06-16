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格力董明珠找數「贈」員工3000住宅 示範單位曝光（多圖，有片）

社會熱點 12:21 2021/06/16

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「打工仔」奔波勞碌半生，只為上車與家人共建安樂窩，惜樓價一直高企。而內地家電巨頭格力電器（深：000651）董事長董明珠曾揚言，「送」出套房給其員工。最新消息指，董明珠即將「找數」兌現送房承諾。格力並發布影片，展示即將向員工分享的住宅單位，究竟長什麼樣子。

格力向員工分享的住宅單位究竟是否「送」，前尚未有完整的說法，此前有說法指格力讓員工入住實際是宿舍的單位，要從簽約做到退休，才會把單位贈給員工。

董明珠送3000套房

「董明珠自媒體」微信公眾號周二（15日）發布一段45秒短片，展示董明珠答應分享給員工的3,000多個住宅單位，即將交付使用，周邊配套的商業區、幼兒園也在緊鑼密鼓加快建設中。

片段中，董明珠在2018年奠基儀式上表示，格力人才公寓是第一期，在這裡要保證每一個員工都是為社會、為國家、為珠海做貢獻的人才。隨著格力電器的建設，每一個人都擁有一套房。她亦曾在公開場合表示：「格力會給8萬員工提供二房一廳的房子，只要你幹到退休，房價再高都跟你沒關係。」

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2019年年初董明珠曾表示，公寓於2018年開工建設，「只要你是格力人，你就是主人。你在格力奉獻，就應該得到應有的回報。我們很多企業不是沒有能力蓋房子，而是你有沒有心。格力的員工在結婚的時候，可以得到一套房，只要他終身在格力工作，這套房就是他的。」

足夠優秀就能優先分房

不過為何直到3年後，送房承諾才有進一步消息？這有可能與董明珠近日參加的一檔綜藝節目有關，節目中有在格力電器工作五年員工吐槽：「今年是來格力的第五年，企業還是企業，房子也還是企業的房子。」

而董明珠在現場立刻回應，「剛剛還有人說『來了五年沒分到房』，你要問問你為什麼沒分到房呢？格力分房的目標從未改變，我們的夢想就是要讓每一位員工都能擁有一套房，今年我們有3,700套，第一批優先分給我們優秀的員工，但是不優秀的也會給，只是要慢慢等，只要你足夠優秀，就能優先。」

中國基金報報道，董明珠曾表示，企業家不僅要有家國情懷、不僅要有社會責任，更加重要的是要有將一代代年輕人培養成才的大愛精神，這樣才能讓「中國製造」有序發展，才能為世界服務。

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責任編輯：易燕丹

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