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【新冠疫苗】中國「疫苗護照」認受性廣 到這些國家可免隔離

社會熱點 11:49 2021/06/16

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隨著中國國藥、科興兩款新冠獲世衛（WHO）納入「緊急使用清單」，其安全性、有效性得到充分證明。中新社報道，中國疫苗已成為入境多國的通關護照，當前包括希臘、西班牙、南韓、塞浦路斯，以及泰國布吉島等地，已允許接種中國疫苗的民眾，豁免出示核酸檢測報告或隔離。

報道指，希臘新冠病毒專家委員會最近再批准多款新冠疫苗的接種證明，作為入境希臘的有效證明，包括科興、國藥，已接種遊客前往當地時，無需出示核酸檢測報告。塞浦路斯政府也在上月宣布新政策，只要是國藥疫苗接種者，無論從哪個國家或地區出發，均可免檢測、免隔離入境當地。

西班牙政府本月7日起，允許所有完成歐盟或世衛授權的新冠疫苗接種的外籍旅客，無限制入境當地，而上述規則僅適用於已接種超過14日者。韓國政府已宣布自下月1日起，針對入境人員實行有條件的入境免隔離措施，兩款中國疫苗的接種者，可有條件入境免隔離。此外，泰國布吉島的「沙盒計劃」免隔離登島旅遊計劃將啟動，入境人士須符合的條件之一，是持新冠疫苗接種證明，所接種的疫苗必須是經泰國政府或世衛組織認證的疫苗，換言之也包括中國疫苗。

報道又指，中國新冠疫苗已在全球90多個國家和地區獲批上市或緊急使用，證實了中國疫苗的安全性和有效性，「中國疫苗，給全球帶來了更多選擇」。

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責任編輯：陳建錫

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