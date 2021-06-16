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【廣州疫情】廣州本土個案終歸零  一關鍵抗疫跑贏台灣

社會熱點 12:03 2021/06/16

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廣州新冠肺炎疫情土本個案終於歸零，意味這一波的傳播鏈已很大程度上被切斷。廣州今輪由Delta變種病毒引發的疫情，上月下旬爆發，遲於台灣出現疫情、但卻比台灣更快解決和清零；有專家指，廣州有效抗疫主要有一個關鍵：防控措施力度越大。

國家衛生健康委員會周三（16日）上午在官網通報，周二（15日）內地報告新增確診病例21例，均為境外移入病例，分別為廣東15例、上海3例、江蘇2例、四川1例。

此外，福建與上海各新增2例、1例境外移入的疑似病例。

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國家衛建委數字反映，內地周二再沒有本土個案，由於近日本土個案基本都在廣州，內地本土病例歸零、意味廣州疫情歸零。

廣州今輪疫情4大特點

廣州今輪疫情自5月21日發現首例本土新冠確診病例以來，延綿大半個月。廣東省疾控中心首席專家馬文軍日前撰文已表示，保守估計，廣州本次疫情可望在本月20日前清零，亦即疫情僅持續不足一個月，且確診病例累計應可控制在180例以內。

內地「第一財經」報道，廣東省預防醫學會微信公眾號近日轉載馬文軍撰寫的文章「廣州疫情何時結束」。馬文軍在文章中指出，廣州這次疫情有四大特點：

一、這是一起由病毒變異株引起的傳播，潛伏期短，感染者病毒載量高，傳播速度快。按病毒變異的一般規律，如果變異株傳播速度增加，致病力會有所下降，但這次病例中無症狀感染者的比例並不高，可能是由於感染者病毒載量高所致，或者提示該變異株的致病力並沒有明顯下降。

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二、本次疫情官方公布的病例之間的傳播鏈較清楚，說明大數據的應用，流行病學調查的精準性較高，能清楚刻畫出這次疫情傳播的來龍去脈，也說明這次疫情沒有出現大規模社區流行。因為如果爆發大規模社區流行，傳播鏈往往很難摸清楚。

三、從空間分布範圍來看，大部分病例集中在廣州市荔灣區的白鶴洞街和中南街，也就是廣州已劃定的高風險區域，並進行了封閉管理，說明這次疫情還是相對集中。

四、從病例來源來看，絕大部分病例是從重點人群和密切接觸者中發現的，說明病例基本來源於管控人群，由於這些管控人群處於居家或集中隔離狀態，很難再於社區繼續傳播（但可能在家庭內傳播），這對切斷傳播鏈，平息疫情具有重要意義。

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防控措施力度越大 清零時間越短

馬文軍指出，「綜合疫情上述流行病學特點，可以判斷廣州本次疫情已經處在下降通道，控制指日可待」。

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去年北京新發地暴發疫情從報告首例病例到清零總共花了31天，烏魯木齊疫情則費時46天才清零。

馬文軍表示，從理論上分析，新冠暴發疫情規模和持續時間取決於兩個重要因素：一是疫情發現早晚，發現得越晚，採取措施就越遲，控制越難，清零時間就越長；其次是防控措施的力度，防控措施力度越大，清零時間越短。

事實上，廣州今輪疫情防控工作力度較強，其中廣州、佛山等地更一度祭出「局部封城」的措施。

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責任編輯：鄧國強

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