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大陸未來會否認可台灣疫苗？ 國台辦這樣回答

國情動向 12:33 2021/06/16

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台灣在缺乏足夠新冠疫苗下，拒絕使用大陸疫苗，改為自行研發，料最快下月接種。國台辦今日（16日）的記者會上，發言人馬曉光回應大陸是否會承認台灣疫苗時，引用了台灣本土民調質疑其安全及認受性，並指這問題無討論意義。他再次批評民進黨為一黨私利剝奪台灣人用大陸疫苗的權利。

馬曉光表示，據台媒報報，有65%的台灣人表明不願意施打台產疫苗。更有媒體和專業人士指出，台產疫苗沒有經過三期臨床就準備施打，質疑其安全性和有效力，質疑是否會被世衛組織和國際社會採認，「在這種情況下，你問我的問題，好像沒有甚麼討論的現實意義可言。」

當前島內疫情持續蔓延，死亡人數不斷增加、死亡率持續攀升，民進黨當局仍頑固拒絕大陸疫苗。在這樣的情況下，部分台灣同胞有這種建議，他們的心情陸方可以理解。考慮到台灣人的需求，對搭乘民航客運航班到大陸接種疫苗者，只要符合接種條件，可按有關政策自願在大陸接種疫苗。

馬曉光質問民進黨當局：「大陸疫苗具有良好安全性和保護力，人們不禁要問，為甚麼全球不同種族、不同膚色的人們都能用的疫苗，血脈相連的台灣同胞卻被剝奪了使用的權利？難道操弄兩岸對抗、謀求一黨私利比民眾的生命健康安全更重要嗎？」他指，愈來愈多台灣人意識到，在急難關頭民進黨當局投靠的外國勢力，並不把台灣人的福祉當回事兒。民進黨當局早一天撤除大陸疫苗輸台的政治障礙，民眾生命健康安全就能早一天得到保障。

【新冠疫苗】中國「疫苗護照」認受性廣 到這些國家可免隔離

30萬劑：480劑！中美疫苗支援千里達力度大不同

【台灣疫情】逾6萬人接種大陸疫苗 惟回台仍需隔離

責任編輯：陳建錫

治療 傳染病 疫情 兩岸關係 新冠肺炎疫情 國務院台灣事務辦公室 疫苗 民進黨 台灣

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