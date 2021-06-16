台山核電站少量燃料棒破損  官方首證但強調沒洩漏

台山核電廠被美媒指稱出現狀況，引各方關注。國家生態環境部（國家核安全局）相關負責人回應時，首度證實，台山核電廠1號機組運行過程中，監測到反應堆一迴路冷卻劑的放射性比活度（即單位體積或重量中所包含放射性量）上升，主要與燃料棒破損有關；但強調核電機組運行過程中，出現少量的燃料棒破損是難以避免的，屬於常見現象、且沒有洩漏，目前符合安全。

官方亦否認「搬龍門」，國家核安全局沒有批准提高台山核電廠外輻射檢測的可接受限值。

國家生態環境部微信公號發布，國家生態環境部（國家核安全局）相關負責人表示，目前台山核電廠1號機組運行過程中，監測到反應堆一迴路冷卻劑的放射性比活度上升，但仍然在核電廠運行技術規格書規定的允許穩定運行的範圍內，滿足技術規範要求，核電廠運行安全是有保障的。

國家生態環境部強調沒「搬龍門」

該負責人指出，1號機組一迴路放射性水平增高主要與燃料棒破損有關。由於燃料製造、運輸、裝載等環節不可控因素的影響，核電機組運行過程中出現少量的燃料棒破損難以避免，屬於常見現象。

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據有關數據，世界許多核電廠發生過燃料棒破損並繼續運行的案例。

這名負責人提到，台山核電廠1號機組堆芯共有60000多根燃料棒，目前推算燃料棒包殼破損數量約為5根左右，破損燃料棒佔總數比例小於0.01%，遠低於設計中假設的燃料組件最大破損比例（0.25%）。

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據了解，中國外交部等此前的回應，只強調台山核電站環境數據沒有異常，國家生態環境部今次是首度證實燃料棒出現問題。

至於CNN報導稱台山核電廠發生了放射性洩漏事故，是否屬實？該負責人回應說，一迴路放射性水平增高，與放射性洩漏事故是完全不同的兩回事。一迴路在反應堆內部，只要作為放射性包容屏障的反應堆冷卻劑系統壓力邊界和安全殼密封性均滿足要求，就不存在向環境洩漏放射性的問題，而這兩道實體屏障是安全的。

京批CNN報道 有多處失實

目前，台山核電廠周邊輻射環境監測結果顯示核電廠周邊輻射環境水平未見異常，處於本底水平，也表明沒有任何洩漏發生。

針對CNN報道稱為了避免停堆，國家核安全局批准提高台山核電廠外輻射檢測的可接受限值，是否屬實？

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該負責人稱此報道不屬實，國家核安全局沒有批准提高台山核電廠外輻射檢測的可接受限值。國家核安全局審查批准的是台山核電廠一迴路化學與放射化學技術規範中反應堆冷卻劑「惰性氣體」放射性比活度的相關限值，這個限值用於運行管理，與核電廠外輻射檢測無關， CNN報道中概念是錯誤的。

他並稱，會持續嚴密監控台山核電廠1號機組一迴路放射性水平，加強現場監督和環境監測工作；指導監督營運單位採取嚴控一迴路放射性水平的措施，嚴格遵守運行技術規格書，確保1號機組運行安全。同時也將與國際原子能機構和法國核安全監管部門等保持溝通聯繫。

責任編輯：鄧國強