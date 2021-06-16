▲ 【神舟十二號】太空站3房1廳 120種食品等着航天員

神舟十二號飛船預定周四（17日）上午9時22分發射，運送3名航天員首次進駐中國空間站（太空站）天和核心艙。天和核心艙早前順利接受天舟二號貨運飛船補給，等待航天員的除了有3間獨立房間等寬敞空間，還有120種特製航天食品。

天和核心艙4月發射入軌，目前正與5月升空的天舟二號貨船構成組合體，一起飛行。

天和核心艙體積龐大，22噸重量相當於3輛大客車，逾16米長度超過5層樓房的高度，直徑比火車車廂還寬不少，體積比國際太空站的任何一個艙位都大。航天員入駐天和核心艙後，活動空間非常寬敞。

中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明周三（16日）在新聞發佈會透露，天和核心艙提供了，3倍於天宮二號太空實驗室的航天員活動空間，配備3個獨立臥室、1個衛生間，保證航天員日常的生活起居。

航天食品方面，艙內配置了120多種營養均衡、品種豐富、口感良好、保質期長的航天食品。就餐區域配置了食品加熱、冷藏及飲水設備，還有折疊桌，方便航天員就餐。

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核心艙鍛煉區配備太空跑台、太空自行車等鍛煉設備，用於航天員的日常鍛煉，以對抗太空無重狀態下的肌肉流失。航天員還可通過天地通信電路和視頻通話設備，實現太空站與地面的雙向視頻通話，並收發電子郵件。

相比前期載人飛行任務，太空站核心艙配置了再生式生命保障系統，能夠實現水等消耗性資源的循環利用，保障航天員長期在站駐留。

兵馬未動，糧草先行。天舟二號5月30日與天和核心艙對接，將各種物資提前送到太空站。其中包含3個人3個月所需的食品、水、衣服等生活用品和消耗品，2套用於出艙工作的航天服，再加上一些空間科學技術試驗設備等平台物資，都放置在飛船密封艙內，總重量約4.69噸。

此外，天舟二號還帶去了實驗設備、實驗資料等物資，等到神舟十二號飛船將航天員送至天和核心艙，再由航天員在軌取出安裝。

神舟十二號飛船返回後，天舟二號還會在太空表演「雜技」——與核心艙尾部對接口分離，自主機動至核心艙節點艙軸向對接口對接，進一步驗證關鍵技術。

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責任編輯：連兆鋒