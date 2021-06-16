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憂人幣持續單邊升值 管濤：小型出口企業虧錢不利穩就業

經濟脈搏 14:31 2021/06/16

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人民幣匯率自去年6月到今年5月底累計升值12%。對出口企業尤其是小型企業來說，人民幣升值令自身利潤空間被壓縮，甚至會虧損、倒閉。中銀證券全球首席經濟學家、中國前外管局國際收支司司長管濤表示，人民幣持續單邊升值可能會影響就業和內需。

人民幣長期升值 負面影響漸現

內媒第一財經刊出管濤《人民幣持續單邊升值對出口影響，不能掉以輕心》一文指出，從去年6月份起，人民幣匯率震蕩走高，到今年5月底累計升值12%。人民幣名義和實際有效匯率指數，去年6月份至今年5月份，分別僅上漲4%和3%，可見這波升值對中國出口競爭力的影響有限。但升值對國內企業的財務衝擊卻不容低估。

國內企業特別是中小企業的出口利潤率大概是三四個百分點，人民幣升值4%以上，這些企業就賺不到錢甚至虧錢。哪怕升值短期內對出口沒有實質性影響，但較長時間的持續單邊升值，負面影響仍可能逐步顯現，不能掉以輕心。

5月財新中國服務業PMI降至55.1 行業成本壓力加劇

內地5月官方製造業PMI遜預期  價格指數升至近年高點

去年12月份以來，中國PMI中的新出口訂單指數摸高回落，除今年3月份出現短暫反彈外，4、5月份連續回調，到5月份跌到48.3%，重新跌到榮枯線以下，為去年8月份以來最低。其中，小型企業新出口訂單指數自去年11月份持續低於榮枯線，今年5月份為44.2%。而中國今年前5個月美元計出口總值達1.24萬億美元，按年增逾4成。

管濤：中國復甦要穩就業

管濤文章指出，盡管小企業因出口增收不增利退出市場，對出口總額無關大雅，卻可能關係到就業。如果沒了工作，就沒了收入，擴大內需也就無從談起。對於當前中國經濟恢復來講，穩外貿的重要性不在於創匯，而在於保主體、穩就業。

中國5月美元計進口年增51.1%增速創11年高 出口遜預期（第二版）

廣東疫情拖累中國5月出口遜預期 下半年外貿增幅或縮減

面對人民幣近期漲勢迅速，監管層多次發聲降溫。人行副行長、外匯局局長潘功勝日前表示，將加強宏觀審慎管理和預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

另外，瑞銀財富管理認為，美聯儲料保持鴿派立場，美元尚有低至中個位數的下行空間，預計未來幾個月人民幣將溫和反彈，有望升破6.3。

責任編輯：尹航

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