▲ 大陸國台辦：民進黨開放進口美「萊豬」 出賣台灣人

中斷五年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將重新啟動，並希望簽署雙邊貿易協定（BTA），對此，大陸國台辦今日（16日）的記者會上，發言人馬曉光回應表示，堅決反對美國與台灣地區談判和簽訂任何具有主權意涵的協議。

馬曉光表示，中方堅決反對美國與台灣談判和簽訂任何具有主權意涵的協議。民進黨當局「倚美謀獨」，不惜進口「萊豬（含萊克多巴胺，即瘦肉精的豬肉）」，頻頻出賣民眾利益。可以想像，民進黨當局為一黨私利，只會繼續損害廣大台灣同胞的利益福祉。

美國貿易代表辦公室日前發表新聞稿，美台將商談台美貿易暨投資架構協定（TIFA）。台灣將提出希望與美國簽署雙邊貿易協定（BTA）。

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台美雙方敲定數周內將召開第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，重啟已暫停四年多的貿易和投資商談，本次將以視訊方式召開。

台美自1994年簽署TIFA後，迄今已召開10次台美TIFA會議，第一屆TIFA會議是於1995年在美國華盛頓召開，其後會議分別於1997、1998年、2004年、2006年、2007年、2013年、2014年、2015年及2016年輪流在台北與華盛頓兩地舉行。

責任編輯：李冰琪

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