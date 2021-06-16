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中國5月經濟數據遜預期 統計局：經濟恢復基礎仍需鞏固

經濟脈搏 15:10 2021/06/16

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受去年基數升高影響，中國5月工業、消費、投資數據全面遜預期。其中，規模以上工業增加值按年增長8.8%，遜於市場預期增長9.2%；社會消費品零售總額按年增長12.4%，遜於市場預期增長14%。前5個月，固定資產投資按年增長15.4%，遜於市場預期增長17%。

國家統計局周三（16日）公布，5月規模以上工業增加值按年實際增長8.8%，比2019年同期增長13.6%，兩年平均增長6.6%。按月看，5月份，規模以上工業增加值比上月增長0.52%。1—5月份，規模以上工業增加值按年增長17.8%，兩年平均增長7.0%。

社會消費品零售總額35,945億元，按年增長12.4%；比2019年5月份增長9.3%，兩年平均增速為4.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額32,257億元，增長13.2%。

首5月，全國固定資產投資19.39萬億元，按年增長15.4%。首5月基礎設施投資按年增長11.8%；製造業投資按年增長20.4%；房地產開發投資按年增長18.3%。

5月規模以上工業增加值按年實際增長8.8%

社會消費品零售總額35,945億元，按年增長12.4%

首5月，全國固定資產投資19.39萬億元，按年增長15.4%

就業方面，城鎮調查失業率繼續下降，就業形勢總體穩定。首5月，全國城鎮新增就業574萬人，完成全年目標的52.2%。5月全國城鎮調查失業率為5%，比4月份下降0.1個百分點，比上年同期下降0.9個百分點。

統計局表示，總的來看，5月份中國經濟運行保持穩定恢復。同時也要看到，當前全球經濟復甦和疫情防控仍存在不穩定不確定因素，國內經濟持續恢復基礎仍需鞏固。下階段，要堅持穩中求進工作總基調，慎終如始抓好疫情防控，保持宏觀政策的連續性、穩定性、可持續性，助力企業紓困解難，大力推進改革創新，加快釋放內需潛力，著力暢通經濟循環，保持經濟運行在合理區間，推動經濟高質量發展。

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責任編輯：尹航

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