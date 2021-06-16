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湖南機場祭「限聚令」打擊瘋狂追星 聚逾50人接機要付3000元

社會熱點 16:46 2021/06/16

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內地娛樂業發展迅速，人氣高企的藝人明星出場，總是前呼後擁，聚集粉絲路人圍觀，粉絲接機已成為常態。而湖南長沙機場就頻繁粉絲接送機現象，收取3000元（人民幣，下同）費用，以做維序管理。而日前，中央網亦決定在全國開展「清朗·『飯圈』亂象整治」專項行動，為期2個月。

「飯圈」是指追星的粉絲團隊。

湖南長沙黃花機場常有藝人出現，不難看到粉絲聚集接送機的情況。就此，湖南空港實業樂翔貴賓服務公司以秩序管理為由，向相關節目組收取費用。無論粉絲出現在通道出口，還是機場範圍空地，只要超過50人，就需支付3000元。當一個節目組有多名藝人分別到場，而粉絲繼續蹲守沒有解散，則要分開支付費用。

粉絲接送機人數超50需繳3000元

據知情人士蔡小姐透露，粉絲事前並不知道機場方在超過一定人數後，向節目組收取「維序管理費」一事。

此外，蔡小姐亦提供一份「公眾人物接機粉絲管理押金方案」。上面顯示，20名粉絲內免費，20至50名收取2000元，50名以上收取3000元。備註「自行派安保人員維持好現場秩序」，並蓋有湖南空港實業股份有限公司印章，寫著最終解釋權歸樂翔貴賓服務公司。

蔡小姐提供的「公眾人物接機粉絲管理押金方案」

澎湃新聞向樂翔貴賓服務公司查詢，該公司員工回復稱，粉絲接機人數眾多，對旅客造成一定影響，機場也常接到旅客投訴。所有收取的款項都用作維序管理，現場達到相關人數條件才會收款，假如當場未達粉絲數量也會退還押金。

長沙黃花機場人員就事件回應澎湃新聞稱，相關情況以樂翔貴賓服務公司回覆為準。

除接送機外，內娛「飯圈」在網上互撕謾罵、應援打榜、造謠攻擊等問題屢見不鮮，令中央網信辦針對相關問題，15日起在全國範圍內開展為期2個月的「清朗·『飯圈』亂象整治」專項行動。

中央網信辦重點打擊「飯圈」5類行為

據悉，是次行動將重點圍繞明星榜單、熱門話題、粉絲社群、互動評論等重點環節，全面清理「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、挑動對立、侮辱誹謗、造謠攻擊、惡意營銷等各類有害信息。

重點打擊5類「飯圈」亂象，包括誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜等行為；「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私等行為；鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為；以號召粉絲、雇用網路水軍、「養號」形式刷量控評等行為；通過「蹭熱點」、製造話題等形式乾擾輿論，影響傳播秩序行為。

另外，專項內容亦提出，行動期間將關閉解散一批誘導集資、造謠攻擊、侵犯隱私等影響惡劣的賬號、群組。從嚴處置「飯圈」職業黑粉、惡意營銷、網絡水軍等違法違規賬號，從重處置縱容亂象、屢教不改的網站平台。

【知識庫：何謂飯圈】

飯圈是一個網絡用語，指粉絲（fans）圈子的簡稱，另外「粉絲」一詞的英文單詞爲「fans」，單詞fans本身由fan+s構成，s一般表示多個，其中的fan可以直接音譯爲「飯」。 粉絲群體叫「飯」，他們組成的圈子叫「飯圈」，近義詞有「飯團」 。

從前追某個明星或樂隊，最多就是買專輯，看演唱會，基本都是散粉，並沒有飯圈的概念。近年來，隨著粉絲群體擴大，偶像經濟不斷發展，催生出爲偶像買周邊、租廣告位做宣傳、投票以及做慈善公益活動等多種方式   。就現在而言，飯圈由追星粉絲自發組成的文娛社

 

飯圈是一個網絡用語，指粉絲（fans）圈子的簡稱，另外「粉絲」一詞的英文單詞爲「fans」，單詞fans本身由fan+s構成，s一般表示多個，其中的fan可以直接音譯爲「飯」。 粉絲群體叫「飯」，他們組成的圈子叫「飯圈」，近義詞有「飯團」 。

從前追某個明星或樂隊，最多就是買專輯，看演唱會，基本都是散粉，並沒有飯圈的概念。近年來，隨著粉絲群體擴大，偶像經濟不斷發展，催生出爲偶像買周邊、租廣告位做宣傳、投票以及做慈善公益活動等多種方式   。就現在而言，飯圈由追星粉絲自發組成的文娛社

「飯圈」追星亂象太過火   騰訊這樣出手整頓

責任編輯：易燕丹

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