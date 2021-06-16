▲ 拜登引詩說「世界變了」 暗藏中美競爭密碼

美國總統拜登當地時間周二（15日）與歐盟領導人會晤後，結束長達17年的跨大西洋飛機補貼爭端、該美歐貿易戰休戰，外界普遍認為，美歐握手泯恩仇，是要聯手應對崛起的中國。拜登在這次美歐峰會的開場白，引用愛爾蘭詩人葉慈（William Butler Ye）的詩句，似乎正為這一戰略改變作詮釋。

針對美歐峰會觸及多項中國議題，中國駐歐盟使團回應稱，對歐美峰會聲明相關涉華內容表示強烈不滿和堅決反對：又指出台灣、香港、涉疆、涉藏問題是中方的內政，東海、南海涉及領土主權和海洋權益，該些問題關乎中方的根本利益，不容干涉。

中方重申，將堅定走和平發展道路，也將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

中方對歐美峰會聲明涉華內容強烈不滿

拜登在今次會晤中，與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以及歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）見面，成果除結束因民航客機製造補貼、因而衍生的貿易戰外，歐盟還取消了對美國鋼鋁的關稅，爲期六個月。

路透社形容，美歐峰會結束了特朗普時代貿易戰一條戰線的戰事，美歐關係出現重修變好的重大跡象。

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事實上，拜登在他首次以總統身份出席的美歐峰會開場白中，便引用愛爾蘭詩人葉慈的詩句「世界變了，徹底變了」。

詩句來自葉慈的《1916年復活節（Easter 1916）》，原文是「All changed, changed utterly」。

作為美國愛爾蘭移民後裔的拜登，並為這句詩加一個註釋說，「世界正在發生變化，西方民主國家需要團結起來」。

拜登沒有直接說明全球變化是什麼，但美媒Politico網站引述兩名歐盟官員，拜登指的是合作抗衡中國影響力上升。

美媒：拜登指是美歐合作抗衡中國影響力

而美歐峰會議程廣泛，包羅貿易投資、科技、疫情、氣候變化和外交；會後聯合公告指，美國和歐盟謀求成立一個美歐「貿易與科技委員會」（Trade and Technology Council, TTC），其目的便是要聯手應對中國。

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而路透社分析亦指，拜登的歐洲八天之行主題是：中國、新冠疫情和氣候變化；拜登正在尋求歐洲的支持，應對更加自信的俄羅斯和中國的軍事和經濟崛起。

而在會談中，拜登與美國政府官員坐在歐盟總部的橢圓形會議桌旁，他對歐盟機構領導人表示，歐盟和美國的合作是「應對這些變化的最佳答案」。他說，這些變化帶來了「極大的焦慮」。

而峰會上，多個議題亦與中國相關。其中，美國和歐盟將「就第三方可能損害各自大型民用飛機行業的非市場行爲展開合作」，這指的就是中國。

雖然空客和波音在中國都有工廠，但它們指責中國政府提供巨額政府補貼，試圖開發與之競爭的客機——中國國產C919飛機。

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附拜登美歐峰會後聲明：

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責任編輯：鄧國強

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