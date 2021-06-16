▲ 趙立堅批美歐峰會：不是智商出問題 就是低估中國人智商

美國歐盟峰會聲明點名新疆、西藏、香港、台灣、東海、南海等一發列中國議題，指摘中國「經濟脅迫」和「傳播虛假信息」，並稱美歐要協調對中國立場。中國外交部發言人趙立堅反駁，美歐峰會聲明內容遠超正常雙邊關係範疇，在損害中國利益同時還想佔中國便宜。「不是自身智商出了問題，就是低估了中國人的智商。」

趙立堅周三（16日）表示，美歐峰會聲明的有關內容遠遠超出了正常發展雙邊關發的範疇，居高臨下對中國內部事務指手畫腳，無理干涉中國內政，肆意抹黑指責，制造和散布虛假信息，中方對此強烈不滿，堅決反對。

他指出，美國和歐盟應該做的是反省自身存在的嚴重問題，他們沒有資格充當別國的教師爺。

趙立堅強調，中方反對任何國家把自己的利益和要求強加於別國，反對搞針對第三國的小圈子、集團政治，反對以意識形態劃線來割裂世界。美國和歐盟應該順應和平發展、合作共贏的時代潮流，遵守聯合國憲章和原則，踐行真正的多邊主義，為國際社會團結抗疫、應對全球性挑戰作出自身應有的貢獻。

趙立堅說，美歐都對華提出了所謂「合作、競爭、對手」的三重定位，其實質就是既要損害中國的利益，還要撈中國的便宜。篤信和鼓吹這種論調的人，不是自身智商出了問題，就是低估了中國人的智商。

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責任編輯：連兆鋒