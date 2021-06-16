中國經濟步入正常減速過程 政策著力穩預期

受去年基數升高影響，中國5月工業、消費、投資數據全面遜預期，其中消費恢復偏弱，是制約經濟增長的因素。分析指，中國經濟在疫後恢復之後步入正常調整減速過程，需關注下半年放緩的幅度和趨勢。宏觀政策料以穩預期為主，不會出現明顯調整。

國家統計局公布：

5月規模以上工業增加值按年增長8.8%，遜於市場預期增長9.2% 5月社會消費品零售總額按年增長12.4%，遜於市場預期增長14% 前5個月，固定資產投資按年增長15.4%，遜於市場預期增長17% 前5個月，基礎設施投資按年增長11.8%；製造業投資按年增長20.4% 前5個月，房地產開發投資按年增長18.3%

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智表示，總體上數據並不是很理想，部分指標低於預期，反映當前經濟復甦還是存在需求偏弱的狀況。這里有基數的原因，其次也反映出復甦存在不均衡的狀況，供給端工業強於服務業，需求端消費偏弱一些，5月消費增速比預期要低一些，消費還是在逐漸恢復的過程。

他並指，不過整體來看並沒有改變經濟疫後恢復的進程，整個政策基調不會有明顯的調整，也沒有必要。

經濟景氣度下降 下半年料續放緩

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指，主要問題還是消費，目前國內消費顯著低於預期，5月汽車、手機、空調等的銷量都不是特別理想，消費恢復情況比預期要差。工業還可以，主要是因為出口還不錯，製造業表現還OK，但近月出口訂單有下滑的趨勢。信貸也比較緊，下半年房地產的影響可能負面一些。

他表示，其實就是一個正常的周期性放緩，經濟恢復之後有一個正常調整的減速過程。總的來說就是經濟頂部在出現，景氣度在下降，關鍵看下半年放緩的幅度和趨勢，目前來看應該還好，因為下半年財政有發力的空間。

中海晟融經濟學家張一亦指，消費需求不足始終是制約經濟增長的因素，從統計局的表態看，決策層也意識到了這一點，預計在刺激消費方面可能會有一些值得期待的政策出台。未來一段時間各種利率債將密集發行，為了配合債券發行，預計流動性將保持適度寬鬆，以防止市場利率上升過快對市場帶來不利影響，尤其是要防止類似於永煤違約事件的發生。

對於消費偏弱，國家統計局發言人付凌暉表示，從下一階段來看，消費的恢復仍然有很好的支撐，主要表現在：一是就業在擴大，居民收入在增長，有利於增強居民消費的能力。

二是國內疫苗接種在擴大。截至昨天，國內疫苗接種已經超過9億劑次；三是隨著一系列促進消費政策的實施和國內疫情防控的總體有力，價格漲幅總體溫和，這些都有利於擴大消費。

責任編輯：蒯宇澄

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