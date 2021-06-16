【神舟十二號】太空人升空前獲貼心照料 唯獨一原因不能吃冷盤（多圖，有片）

神舟十二號載人飛船確定17日升空，由航天員（太空人）聶海勝、劉伯明和湯洪波組成，3人將在中國首座太空站「天和」核心艙內生活工作3個月。按慣例，包括預備人選在內的航天員，事先已入住「問天閣」進行短期生活和訓練，其間起居飲食都可獲貼心服務，但唯獨不能提供涼菜（香港稱冷盤）。

內地《極目新聞》報道，酒泉衛星發射中心試驗指揮區的西南側，有一處白色和橘紅色相間的建築群，這裡就是航天員公寓——問天閣。它的名字源於屈原的《天問》和蘇軾的「把酒問青天」，寓意航天人不斷探索宇宙奧秘的理想追求。

工作人員進出皆要穿戴防護服

航天員進駐問天閣後，這裡便會啟動三級隔離狀態。工作人員進出皆要穿戴防護服、戴上口罩、測量體溫和消毒，這些「基本」動作正如同在疫情之下常見的場景，就是為了要避免細菌、病毒等物質被帶入太空，影響任務。

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此外，在問天閣裡給航天員專供的食物都要經過嚴格的監測，還有專門的營養師進行調配，根據入住過的航天員表示，問天閣裡吃的是自助餐，八種熱菜、四種主食外還有四種湯，為了維持身體處於最佳狀態，即使夏天也不準備涼菜，以防「鬧肚子（肚瀉）」。

航天員入住問天閣後，會進行發射演練訓練、飛行手冊的複習、體育鍛鍊及心理放鬆等課程。其中，全系統發射演練便要求航天員得「真槍實彈」的進行登艙、出艙演練，做到對發射塔、駕駛艙、返回艙、逃生通道等了如指掌。

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吃涼菜有肚瀉風險 因此不提供

之後進行的人、船、箭、地聯合測試，航天員要像真正執行飛行任務一般，「全副武裝」從整流罩的登艙口進入太空船模擬起飛，航天員必須完成整個飛行過程中的關鍵操作動作，並及時滙報完成情況。

離開問天閣前，參與任務的航天員會先在客廳的門上留下自己的姓名和出任務的時間，隨後，通過無菌的玻璃罩通道與大陸國家領，出發執行任務。

聶海勝、劉伯明和湯洪波在神舟十二號升空前受訪

責任編輯：鄧國強

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