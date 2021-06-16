▲ 福布斯曝中美航母4月曾危險「邂逅」 ：如是戰時已開打

中美對峙讓印太地區成為熱點，福布斯（Forbes）軍事記者撰文披露，中國的遼寧艦和美國羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt），今年4、5月間曾雙雙出現在南海海域，且航行路線非常接近，彼此都在對方的射程範圍內。文章形容，若此狀況是在戰時發生，雙方絕對會開打。

南海是現代空軍和海軍力量最集中的地區之一，福布斯軍事記者艾克塞（David Axe）報道指出，今年4月3日中國航母遼寧艦通過沖繩南部宮古海峽，並進入菲律賓海持續向南航行；此時一艘美國驅逐艦全程尾隨，接著遼寧艦繞過台灣東部海岸，到了10日抵達南海。

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美方在同一天讓羅斯福號航母從反方向進入南海，美軍兩棲突擊艦馬金島號（USS Makin Island）也沿著同樣航線前進，而馬金島號搭載著F-35B轟炸機，讓美軍這個最強大的海軍編隊和遼寧艦在同一個攻擊距離內。

遼寧艦和羅斯福號航母 互在對方攻擊範圍

同一時間，菲律賓海軍、空軍、海岸警衛隊和漁業保護部隊也在呂宋島西岸巴拉望（Palawan）周圍海域，驅趕200艘疑似隸屬於中國民兵組織的中國民船。

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艾克塞從路線圖指出，這三支艦隊沒有發生任何衝突，但若是在戰時，肯定會是一場大戰。

遼寧艦隨後在4月底返回青島，羅斯福號和馬金島號也在同一個時間離開西太平洋。不過就在遼寧艦剛航返時，它的姊妹艦、中國首艘國產航母「山東艦」就立刻離開海南島港口，前往南海進行空軍聯隊訓練，持續展現軍事實力。

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責任編輯：鄧國強

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