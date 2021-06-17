▲ 【神舟十二號】聶海勝任指令長 曾回應CNN尖銳提問

中國神州十二號載人飛船瞄准周四（17日）上午9時22分升空，前往中國空間站（太空站）天和核心艙。神州十二號乘組由聶海勝、劉伯明、湯洪波3人組成，其中聶海勝擔任指令長，這是他第3次航天任務。聶海勝6年前曾接受美國有線新聞網（CNN）採訪，回應了美國記者對中美關係影響兩國航天合作的尖銳問題。

▲ 6月17日，神舟十二號航天員出征儀式在酒泉衛星發射中心舉行。這是航天員聶海勝（右）、劉伯明（中）和湯洪波在出徵儀式上揮手

聶海勝2013年與張曉光、王亞平乘坐神舟十號征空，天空一號太空實驗室12天。該次任務首次開設了太空援課，航天員向地面的學生與公眾講解科學知識，受到廣泛注意。

CNN 2015年獲邀訪問位於北京西北郊的航天城，並專訪過聶海勝等中國航天員。

CNN報道稱，聶海勝很喜歡美國太空大片《引力邊緣》（Gravity）。電影中，Sandra Bullock飾演的美國航天員在太空遇險，最後到了中國天宮太空站乘坐神舟飛船才返回地球。聶海勝認為，航天員都需要有她這種堅強的意志。

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聶海勝被問到的一個尖銳問題是，中國航天員不能直接與美國太空總署（NASA）合作，也不能參與國際太空站項目，是否對此感到失望？

這個問題的大背景是，美國國會2011年通過法案，禁止NASA 與「中國或任何中國公司開展任何形式的雙邊合作」，禁止NASA 一切設施 「接待中國官方訪問者」。此外，美國也拒絕中國參加有多國參與建設的國際太空站。

聶海勝回答：「作為一名航天員，我非常希望跟國外的航天員一起遨遊太空，也期待有機會前往國際空間站。中國一旦發射自己的空間站，會歡迎國外航天員訪問。」

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被問到中國航天能否在未來幾十年追趕上美俄時，聶海勝說，美國和俄羅斯很早就開始了他們的太空計劃，是太空探索的先行者。「中國的航天計劃不是為了太空競賽或者試圖超過誰。」

聶海勝說，太空探索是全人類的事業，許多國家正在發展太空計劃。中國是一個大國，也應該在這一領域做出自己的貢獻。

CNN問中國是否希望成為最強的太空國家時，聶海勝回答「那當然啦」，他希望中國的航天工程「越來越好」，並與世界上的其他國家一起實現這個目標。

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責任編輯：連兆鋒