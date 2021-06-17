▲ 【神州十二號】發射圓滿成功 中國航天5年首次載人任務

中國5年來首次載人太空任務展開，神舟十二號載人飛船，於周四（17日）上午9時22分27秒發射升空。發射超過10分鐘後，神舟十二號飛船，順利與長征2號F遙十二火箭分離。船箭分離後，神舟飛船太陽能帆板正常展開。

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發射後約20分鐘，北京飛控中心現場宣佈，神舟十二號飛船，已進入近地點200公里，遠地點348公里，傾角41.3度，周期1小時30分鐘的預定軌道。

中國酒泉衛星發中心主任張志芬其後宣佈，神舟十二號飛船準確進入預定軌道，工作正常，發射任務圓滿成功。

神舟十二號載着聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員，會與中國空間站（太空站）天和核心艙對接，中國航天員屆時會首次進駐中國太空站。3名航天員會在軌工作生活3個月，並首次開展較長時間出艙活動。

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神舟十二號航天員出征儀式今早6時半左右，在酒泉衛星發射中心舉行。聶海勝、劉伯明、湯洪波之後乘車前往發射塔，於7時許進入神舟十二號，準備升空。

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3名航天員中，特級航天員聶海勝擔任是次任務指令長。聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，今次會是他第3次征空。特級航天員劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，今次是第2次征空。二級航天員湯洪波是首次飛行。

按計劃，神舟十二號飛船入軌後，會採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙的前向端口，與天和核心艙、天舟二號貨運飛船形成組合體。航天員進駐核心艙，執行天地同步作息制度進行工作生活，駐留約3個月後，搭乘飛船返回艙返回東風著陸場。

這會是自2016年神舟十一號以來，中國首次載人航天任務。當年神舟十一號由景海鵬、陳冬2名航天員執行，飛船與天宮二號太空實驗室對接，2人留駐30天。

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責任編輯：連兆鋒