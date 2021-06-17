【神舟十二號】太空人進入核心艙 中國人首次踏入自己太空站

▲ 【神舟十二號】順利對接天和核心艙 中國太空站啟用

中國天宮空間站（太空站）啟用。航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波在香港時間周四（17日）下午6時48分，先後進入天和核心艙，標志著中國人首次進入自己的太空站。後續，航天員乘組將按計劃開展相關工作。

神舟十二號載人飛船在稍早前的下午3時54分，採用自主快速交會對接模式，成功對接太空站天和核心艙前向端口，與此前已對接的天舟二號貨運飛船一起構成三艙（船）組合體，整個交會對接過程歷時約6.5小時。

這是天和核心艙發射入軌後，首次與載人飛船進行的交會對接。

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今次航天員會在軌駐留3個月，開展機械臂操作、出艙活動等工作，驗證航天員長期在軌駐留、再生生保等一系列關鍵技術。

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神舟十二號載人飛船周四上午9時22分27秒，搭載於長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衛星發射中心發射升空。發射後573秒後，神舟十二號載人飛船與火箭成功分離。飛船順利進入預定軌道，並打開太陽能帆板，各系統運作正常，聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員狀態良好。中國酒泉衛星發中心主任張志芬宣佈，神舟十二號發射任務圓滿成功。

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神舟十二號航天員出征儀式今早6時半左右，在酒泉衛星發射中心舉行。聶海勝、劉伯明、湯洪波之後乘車前往發射塔，於7時許進入神舟十二號，準備升空。

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3名航天員中，特級航天員聶海勝擔任是次任務指令長。聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，今次會是他第3次征空。特級航天員劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，今次是第2次征空。二級航天員湯洪波是首次飛行。

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按計劃，神舟十二號飛船入軌後，會採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙的前向端口，與天和核心艙、天舟二號貨運飛船形成組合體。航天員進駐核心艙，執行天地同步作息制度進行工作生活，駐留約3個月後，搭乘飛船返回艙返回東風著陸場。

這會是自2016年神舟十一號以來，中國首次載人航天任務。當年神舟十一號由景海鵬、陳冬2名航天員執行，飛船與天宮二號太空實驗室對接，2人留駐30天。

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責任編輯：連兆鋒