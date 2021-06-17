  • 33°C
香港時間 : 2021617日 (四) 13:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【神舟十二號】發射圓滿成功 中國航天5年首次載人任務

國情動向 10:01 2021/06/17

分享：

【神舟十二號】發射圓滿成功 中國航天5年首次載人任務

中國5年來首次載人太空任務展開，神舟十二號載人飛船，於周四（17日）上午9時22分27秒發射升空。發射超過10分鐘後，神舟十二號飛船，順利與長征2號F遙十二火箭分離。船箭分離後，神舟飛船太陽能帆板正常展開。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

發射後約20分鐘，北京飛控中心現場宣佈，神舟十二號飛船，已進入近地點200公里，遠地點348公里，傾角41.3度，周期1小時30分鐘的預定軌道。

中國酒泉衛星發中心主任張志芬其後宣佈，神舟十二號飛船準確進入預定軌道，工作正常，發射任務圓滿成功。

神舟十二號載着聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員，會與中國空間站（太空站）天和核心艙對接，中國航天員屆時會首次進駐中國太空站。3名航天員會在軌工作生活3個月，並首次開展較長時間出艙活動。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

聶海勝任指令長 曾回應CNN尖銳提問

劉伯明再次征空 當年曾與翟志剛太空遇險

神舟十二號航天員出征儀式今早6時半左右，在酒泉衛星發射中心舉行。聶海勝、劉伯明、湯洪波之後乘車前往發射塔，於7時許進入神舟十二號，準備升空。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

3名航天員中，特級航天員聶海勝擔任是次任務指令長。聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，今次會是他第3次征空。特級航天員劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，今次是第2次征空。二級航天員湯洪波是首次飛行。

歐洲航天員學中文 準備參加中國太空站

【神州十二號】飛船「升呢」 新增5大技能

神十二航天員帶了哪些私人物品? 每件都精挑細選

按計劃，神舟十二號飛船入軌後，會採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙的前向端口，與天和核心艙、天舟二號貨運飛船形成組合體。航天員進駐核心艙，執行天地同步作息制度進行工作生活，駐留約3個月後，搭乘飛船返回艙返回東風著陸場。

這會是自2016年神舟十一號以來，中國首次載人航天任務。當年神舟十一號由景海鵬、陳冬2名航天員執行，飛船與天宮二號太空實驗室對接，2人留駐30天。

太空站3房2廳 120種食品等着航天員

航天員升空前獲貼心照料 唯獨一原因不能吃冷盤

中國太空站開啟「下餃子」模式 2年11次發射

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【神舟十二號】歐洲航天員學中文 準備參加中國太空站
今日
【神舟十二號】歐洲航天員學中文 準備參加中國太空站
【神舟十二號】聶海勝任指令長 曾回應CNN尖銳提問
今日
【神舟十二號】聶海勝任指令長 曾回應CNN尖銳提問
【神舟十二號】太空人升空前獲貼心照料 唯獨一原因不能吃冷盤（多圖，有片）
2021/06/16
【神舟十二號】太空人升空前獲貼心照料 唯獨一原因不能吃冷盤（多圖，有片）

你可能感興趣

【神舟十二號】歐洲航天員學中文 準備參加中國太空站
今日 11:28
【神舟十二號】歐洲航天員學中文 準備參加中國太空站
【神舟十二號】聶海勝任指令長 曾回應CNN尖銳提問
今日 09:21
【神舟十二號】聶海勝任指令長 曾回應CNN尖銳提問
【神舟十二號】太空人升空前獲貼心照料 唯獨一原因不能吃冷盤（多圖，有片）
19:05 2021/06/16
【神舟十二號】太空人升空前獲貼心照料 唯獨一原因不能吃冷盤（多圖，有片）
航天科技 中國

上一篇文章

拜登矯正記者：我同習近平彼此了解 但不是老朋友

下一篇文章

【神舟十二號】聶海勝任指令長 曾回應CNN尖銳提問
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）