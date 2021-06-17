內地5月70城價格指數按月漲0.6% 重慶漲幅1.9%領跑

內地5月70城樓價變動情況公布，據路透測算，70城新房價格指數按月漲幅0.6%，按年升4.9%，漲勢延續68個月。70城中，有62城新房價格按月上漲，其中重慶漲幅1.9%領跑。

統計局：70城樓價漲幅基本保持穩定態勢

國家統計局公布5月份70個大中城市樓價變動情況，4個一綫城市新房價格漲幅略升，按月漲0.7%，按年漲6.0%；二手房漲幅回落，按月漲0.6%，按年漲10.8%。70城中有62城新房價格按月上漲，其中重慶漲幅1.9%領跑。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，5月份，4個一綫城市新房價格按月漲0.7%，漲幅比上月微擴0.1個百分點；按年漲6.0％，漲幅比上月擴大0.2個百分點。

一綫城市二手房價格按月漲0.6％，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，北京、上海和廣州按月分別上漲1.1％、0.7％和0.9％，漲幅比上月分別回落0.1、0.2和0.3個百分點；深圳由上月持平轉為下降0.1％。一綫城市二手房按年漲10.8％，漲幅比上月回落0.5個百分點。

31個二綫城市和35個三綫城市新房價格按月分別漲0.6%和0.4%，漲幅均與上月相同；二手房價格按月分別漲0.4%和0.2%，漲幅比上月均回落0.1個百分點。

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二綫城市新房和二手房按年分別上漲5.0%和3.5%，漲幅比上月均微擴0.1個百分點。三綫城市新房價格按年漲3.8%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手房價格按年上漲2.6%，漲幅比上月微擴0.1個百分點。

中國指數研究院月初發布百城房價指數顯示，5月新房價格按月漲0.34%（上月0.23%），按年漲4.08%（上月4.07%）；二手房按月漲0.50%，同上月，按年漲3.64%，漲幅略低於上月的3.58%。

中指院表示，整體來看，後期政策環境將依舊偏緊，更多熱點城市或圍繞加強住房信貸管控力度、加碼熱點片區調控、發布二手住房成交參考價格等方面不斷完善樓市調控政策，預計未來熱點城市房價將更趨平穩。

責任編輯：尹航

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