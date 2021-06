拜登矯正記者：我同習近平彼此了解  但不是老朋友

中美關係低迷之際,美國總統拜登與好友的俄羅斯總統普京會晤。拜登在會面結束後單獨會見記者,在應詢有關新冠疫情的提問時,罕有地矯正記者的話,稱他和習近平彼此了解,但並不是老朋友(Old Friend)。

拜登今次訪問歐洲並參與G7、北約組織、美國與歐盟等峰會期間,美方先後多次祭出針對中國的言論,中方並多次反駁。其中,中國駐歐盟使團發言人曾指美歐涉及中國的立場是「過時的冷戰零和思維與集團政治論調」。

【美俄峰會】峰會同意重新互派大使 為緊張關係降溫

美媒向普京離間中俄 獲答:中國未如美國視俄羅斯為敵

而拜登與普京在瑞士當地時間周三(16)會晤時,儘管中國議題並非焦點,但拜登在會後的美方記者會上,仍被問及與中國相關的問題。

中方多次批美持守「過時冷戰零和思維」

有媒體向拜登問及是否會呼籲中國國家主席習近平這位「老朋友」,允許世界衛生組織(WHO)專家再度赴中國調查疫情源頭。

拜登回應時稱,要糾正的是,他和習近平彼此了解,但不是老朋友,純粹是公務關係。

Let’s get it right:we know each other well, we are not old friends not. This is just pure business.