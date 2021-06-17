拜登矯正記者：我同習近平彼此了解  但不是老朋友

中美關係低迷之際，美國總統拜登與好友的俄羅斯總統普京會晤。拜登在會面結束後單獨會見記者，在應詢有關新冠疫情的提問時，罕有地矯正記者的話，稱他和習近平彼此了解，但並不是老朋友（Old Friend）。

拜登今次訪問歐洲並參與G7、北約組織、美國與歐盟等峰會期間，美方先後多次祭出針對中國的言論，中方並多次反駁。其中，中國駐歐盟使團發言人曾指美歐涉及中國的立場是「過時的冷戰零和思維與集團政治論調」。

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而拜登與普京在瑞士當地時間周三（16）會晤時，儘管中國議題並非焦點，但拜登在會後的美方記者會上，仍被問及與中國相關的問題。

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有媒體向拜登問及是否會呼籲中國國家主席習近平這位「老朋友」，允許世界衛生組織（WHO）專家再度赴中國調查疫情源頭。

拜登回應時稱，要糾正的是，他和習近平彼此了解，但不是老朋友，純粹是公務關係。

Let’s get it right：we know each other well, we are not old friends not. This is just pure business.

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拜登也聲稱，中方努力塑造成是個負責任的國家，極力試圖表明協助全球調查疫情源頭與發展疫苗，「但中國真的有嘗試追根究底嗎」？

拜登與習近平在任國家副元首時，曾建立良好的關係。據公開報道，從2011年8月到2017年1月，習近平與拜登至少見過四次面，還曾在洛杉磯一起開會、一起吃巧克力。

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2011年8月，拜登作為奧巴馬政府的副總統身分訪問北京，當時擔任中國國家副主席的習近平全程陪同，兩人還一起到北京國家奧林匹克中心觀看兩國大學男子籃球友誼賽，並一起到四川都江堰參訪。

2012年2月，習近平率領多名省長回訪美國，拜登也是全程陪同，兩人在洛杉磯中美省州長會議上，拜登拿起夏威夷州長帶來的巧克力遞給身邊的習近平，兩人一起吃巧克力，氣氛融洽歡樂。

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2013年12月初，拜登訪問中日韓三國。當年11月，中國設立東海防空識別區，引發日本抗議。拜登先訪問日本，日本首相安倍欲與拜登發表「聯合聲明」，希望美國贊同日本主張「中方必須撤回防空識別區」的要求；但拜登沒有同意，認為沒有必要去刺激中國。

而拜登2013年訪問北京期間，習近平稱拜登為「我的老朋友」。

惟拜登2012年參與美國總統後，談及與習近平的關係時，多採取較具「彈性」的措詞，例如曾不止一次說他與習互相了解對方。

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責任編輯：鄧國強

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