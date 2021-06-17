▲ 【神舟十二號】歐洲航天員學中文 準備參加中國太空站

神舟十二號飛船周四（17日）上午順利發射，載着3名航天員進入預定軌道，準備前往中國空間站（太空站）天和核心艙，讓航天員首次進駐並啟用中國天宮太空站。中國航天發展雖然受到美國杯葛，但這未有阻止其他國家與中國航天合作，歐洲航天員也在學習中文，準備參與中國太空站項目。

中國太空站計劃已籌備多年，尤其國際太空站使用年限快盡，中國太空站數年後或成唯一太空站，更加受到各國關注。

中國太空站的國際合作早在數年前已經展開。2018年，歐洲航天局時任局長韋爾納（Johann-Dietrich Wörner）表示，多名歐洲航天員正在學習中文，準備今後參與中國太空計劃。

韋爾納表示，歐洲和中國在航天領域已經開展了許多合作，歐洲航天員還曾前往中國，與中國航天員共同訓練。他還指，歐洲航天局非常信任中國的神舟飛船，希望歐洲航天員以後能有機會乘搭升空。

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歐洲航天局德國籍航天員毛雷爾（Matthias Maurer）當時已學習中文超過6年，並為自己起了漢名「馬天」。毛雷爾向新華社稱，希望將來能去中國太空站，與中國及其他國家的航天員一起工作。

英國廣播公司（BBC）也曾報道毛雷爾等歐洲航天員在學習中文。毛雷爾表示，自己曾赴中國與中國航天員一起訓練，一起居住，並吃一樣的食物。「這感覺就像一家人，與我到美國休斯敦（參與美國太空計劃）完全不同，那裏我要自己租屋，只能在2、3小時的訓練環節時跟同事見面。」

毛雷爾又稱，中國航天員度假也會一齊去，他們完全了解對方，就如兄弟姊妹。「我們（自己和其他歐洲航天員）住在那裏時，感到他們相當熱情，把我們融入了他們的家庭當中。」

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事實上，除了太空站等載人航天項目，中歐在深空探測方面也有合作。中國「天問一號」火星任務就有歐洲航天局，以及法國、奧地利、阿根廷航天部門參與，這四方標誌都清楚印在火箭整流罩上。

▲ 天問一號任務火箭印有中國、歐洲、法國、奧地利、阿根廷航天局標誌

對於中國太空站的國際合作，中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明周三（16日）表示，中國始終按「和平利用、平等互利、共同發展」原則，願意與世界上所有致力於和平利用外空的國家和地區一道，開展合作與交流。

季啟明介紹，中國太空站核心艙和實驗艙上的科學機櫃，均配備了標準化的載荷接口，具備開展各類科學實驗國際合作的能力。2016年以來，中國開展了與聯合國外空司的合作，面向所有聯合國成員國，征集有意搭載到中國太空站的合作實驗項目，已遴選出來17個國家的9個項目。中國還會與聯合國外空司緊密合作，適時發佈第二輪合作機會公告。

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責任編輯：連兆鋒