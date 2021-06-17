  • 33°C
香港時間 : 2021617日 (四) 13:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廣州疫情】廣州本土「清零」一日即斷纜 國航深圳南非航班因疫「熔斷」

社會熱點 11:47 2021/06/17

分享：

廣東新冠肺炎疫情仍反覆，廣州市15日本土病例「清零」，惟一日後即斷纜，周三（16日）新增4宗本土確診個案。另外，入境深圳的國航CA868航班確診新冠肺炎旅客32人，中國民航局發出熔斷指令，即日起，暫停該航班運行4周。

廣東省衛健委網站公佈，廣東全省周三新增4例本土確診病例，均為廣州報告。

同時，全省新增境外輸入確診病例3例，均爲深圳報告，2例來自南非，1例來自萊索托。

新增境外輸入無症狀感染者11例，廣州報告5例，2例來自法國，其餘3例分別來自孟加拉國、緬甸和馬裏。而深圳報告1例，來自南蘇丹；佛山報告4例，2例來自剛果金，其餘2例來自加納和利比里亞；中山報告1例，來自阿聯酋。新增出院2例。

【廣州疫情】廣深疫情為何大不同？研究揭Delta病毒傳播比Alpha強60%

【廣州疫情】疫下華南港口擁堵 運費急升外貿企業承壓

    點擊圖片放大
    +4
    +3

另外，中國國際航空CA868航班，10日從南非約翰內斯堡入境深圳。據深圳衛健委消息，當地15日新增13宗境外輸入確診病例和12宗境外輸入無症狀感染者。這25人皆是乘搭CA868航班入境。目前，該航班累計報告境外輸入陽性個案已達32例，並造成深圳寶安機場一名海關工作人員受到感染。

國航CA868驗32宗確診 遭停航4周

消息指，姜姓海關工作人員，曾負責CA868航班旅客10日入境檢疫調查。經病毒基因排序，他所感染的Delta變種病毒，和該航班確診旅客一致，從而判斷姜某應是此航班的關聯病例。

中國民航局昨（16日）對此航班發出熔斷指令，暫停其運行4周。熔斷的航班量不得用於其他航線。民航局要求國航在當地使領館指導下，做好後續航班旅客安撫和機票退改等服務工作。

這個航班先前也曾因同樣理由遭熔斷。去年12月31日入境深圳時，機上乘客核酸檢測陽性者有5例，自1月18日起暫停航班運行2周。

【廣州疫情】廣東添17本土病例  廣州官員稱印度變種病毒超想像（第二版）

【廣東疫情】謠傳情侶約會致深圳「淪陷」？中年漢杜撰《傾城之戀》遭拘押

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【廣州疫情】廣東添17本土病例 廣州官員稱印度變種病毒超想像（第二版）
2021/06/02
【廣州疫情】廣東添17本土病例 廣州官員稱印度變種病毒超想像（第二版）
【廣東疫情】謠傳情侶約會致深圳「淪陷」？中年漢杜撰《傾城之戀》遭拘押
2021/06/09
【廣東疫情】謠傳情侶約會致深圳「淪陷」？中年漢杜撰《傾城之戀》遭拘押
【廣州疫情】廣深疫情為何大不同？研究揭Delta病毒傳播比Alpha強60%
2021/06/10
【廣州疫情】廣深疫情為何大不同？研究揭Delta病毒傳播比Alpha強60%
【廣州疫情】疫下華南港口擁堵 運費急升外貿企業承壓
2021/06/15
【廣州疫情】疫下華南港口擁堵 運費急升外貿企業承壓

你可能感興趣

【廣州疫情】廣東添17本土病例 廣州官員稱印度變種病毒超想像（第二版）
15:09 2021/06/02
【廣州疫情】廣東添17本土病例 廣州官員稱印度變種病毒超想像（第二版）
【廣東疫情】謠傳情侶約會致深圳「淪陷」？中年漢杜撰《傾城之戀》遭拘押
18:49 2021/06/09
【廣東疫情】謠傳情侶約會致深圳「淪陷」？中年漢杜撰《傾城之戀》遭拘押
【廣州疫情】廣深疫情為何大不同？研究揭Delta病毒傳播比Alpha強60%
12:48 2021/06/10
【廣州疫情】廣深疫情為何大不同？研究揭Delta病毒傳播比Alpha強60%
傳染病 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 機場 南非 航空 廣州 海關 廣東省

上一篇文章

「豬堅強」年老去世遺體被冰凍 一頭豬為何牽動人心？（組圖）

下一篇文章

湖南機場祭「限聚令」打擊瘋狂追星 聚逾50人接機要付3000元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事