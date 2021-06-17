【廣州疫情】廣州本土「清零」一日即斷纜 國航深圳南非航班因疫「熔斷」

廣東新冠肺炎疫情仍反覆，廣州市15日本土病例「清零」，惟一日後即斷纜，周三（16日）新增4宗本土確診個案。另外，入境深圳的國航CA868航班確診新冠肺炎旅客32人，中國民航局發出熔斷指令，即日起，暫停該航班運行4周。

廣東省衛健委網站公佈，廣東全省周三新增4例本土確診病例，均為廣州報告。

同時，全省新增境外輸入確診病例3例，均爲深圳報告，2例來自南非，1例來自萊索托。

新增境外輸入無症狀感染者11例，廣州報告5例，2例來自法國，其餘3例分別來自孟加拉國、緬甸和馬裏。而深圳報告1例，來自南蘇丹；佛山報告4例，2例來自剛果金，其餘2例來自加納和利比里亞；中山報告1例，來自阿聯酋。新增出院2例。

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另外，中國國際航空CA868航班，10日從南非約翰內斯堡入境深圳。據深圳衛健委消息，當地15日新增13宗境外輸入確診病例和12宗境外輸入無症狀感染者。這25人皆是乘搭CA868航班入境。目前，該航班累計報告境外輸入陽性個案已達32例，並造成深圳寶安機場一名海關工作人員受到感染。

國航CA868驗32宗確診 遭停航4周

消息指，姜姓海關工作人員，曾負責CA868航班旅客10日入境檢疫調查。經病毒基因排序，他所感染的Delta變種病毒，和該航班確診旅客一致，從而判斷姜某應是此航班的關聯病例。

中國民航局昨（16日）對此航班發出熔斷指令，暫停其運行4周。熔斷的航班量不得用於其他航線。民航局要求國航在當地使領館指導下，做好後續航班旅客安撫和機票退改等服務工作。

這個航班先前也曾因同樣理由遭熔斷。去年12月31日入境深圳時，機上乘客核酸檢測陽性者有5例，自1月18日起暫停航班運行2周。

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責任編輯：易燕丹

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