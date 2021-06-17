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美擬重演冷戰劇本  組太平洋特遣隊針對中國

國情動向 12:26 2021/06/17

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美擬重演冷戰劇本  組太平洋特遣隊針對中國

中美的南海及台海等印太地區地緣政治角力升級之際，美媒引述根據熟悉內部討論的兩名消息人士透露，美國國防部考慮在太平洋地區建立一支常設性的海軍特遣部隊，以應對中國不斷強化的軍事力量。

針對中美角力升級下，美方各種軍事部署構想，中國外交部早前表示，美方所謂「應對中國挑戰」包藏著謀求無限霸權和絕對安全、遏制中國的禍心，促美摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，客觀理性看待中國發展，停止動輒拿中國說事。

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熟悉討論狀況的消息人士告訴美國政治新聞網站Politico，這支海軍特遣部隊將以冷戰前夕和冷戰期間北大西洋公約組織（NATO）在歐洲的「大西洋常備海軍部隊」（Standing Naval Forces Atlantic）為藍本。

中方曾批  美方部署包藏無限霸權

「大西洋常備海軍部隊」是能迅速回應危機的快速反應部隊，多半時間在區內巡弋、參與排定的演習和靠港親善訪問。一般而言，當年北約各國會派出6至10艘船艦配屬在這支部隊最長6個月時間，包括驅逐艦、巡防艦和輔助艦船。

要求匿名的消息人士還說，太平洋區域相關計劃也包括發起一個有代號的軍事行動，以使國防部長能分配額外經費與資源來因應中國問題。

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美方的戰略考量是，上述兩份尚未敲定的倡議，將讓美國總統拜登（Joe Biden）強硬應付中國時，能有強而富實力的後盾。

相關討論源於五角大廈中國工作小組（China Task Force）的工作成果。中國工作小組3月獲拜登委派檢討國防部的中國相關政策和程序，現由國防部印太事務助理部長提名人瑞特納（Ely Ratner）領導。

五角大樓中國工作小組謀略的一部份

最近小組已完成檢討，並向防長奧斯汀（Lloyd Austin）呈上建議。一名國防官員應要求談論此事時強調，源自中國工作小組的計劃沒有任何一個已經定案。

他又表示，「為使我方行動更加同步且協調，我們正在印度洋-太平洋地區和國防部內研究多項提案。…然而正如部長所言，現在是動起來的時候，還有很多細節與特定內容尚待定案」。

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責任編輯：鄧國強

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