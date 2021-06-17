「豬堅強」年老去世遺體被冰凍 一頭豬為何牽動人心？（組圖）

四川省一間博物館宣布了一頭豬的死亡消息——「豬堅強」於16日晚10點50分因年老衰竭去世，終年14歲，相當於人類壽命的百年，目前其遺體已被冰凍。為何一頭豬的離世會牽動人心？其實，「豬堅強」是2008年512汶川地震下生命力的象征之一。

2008年那場汶川大地震造成嚴重傷亡，當時成都彭州市村民家的一頭豬被埋在廢墟下，靠喝雨水、吃木炭撐過36天，最後被救援人員救出，牠奇蹟般的生命力讓網友都相當感動與驚嘆，被稱為「豬堅強」並聞名全國。

被埋期間，「豬堅強」體重從原來的300斤瘦到僅剩100斤。2008年6月，成都市大邑縣安仁鎮建川博物館館長樊建川用1.38萬元將「豬堅強」從原主人手中買下來，讓牠「建川博物館聚落」度過餘生。

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上月，「建川博物館聚落」指，「豬堅強」已進入生命晚期，當時遊客從全國各地過來和它告別。5月11日，豬堅強基本就只能維持著右側著地的姿勢側躺，除了吃飯時能勉強立起兩條前腿。獸醫表示，「豬堅強」的心跳還算正常，但體溫只有37℃，比正常豬的體溫低1℃多。為了增強體質，獸醫給牠開了葡萄糖，一瓶500毫升，還開了魚石脂和碘伏，由飼養員塗在褥瘡和豬蹄上，對傷口能起到一定治療作用。

今（17）日上午，「建川博物館聚落」宣布了「豬堅強」去世的消息。工作人員介紹，牠屬於自然老死，終年14歲，相當於人類壽命的百年。目前「豬堅強」已被冰凍起來。

責任編輯：尹航

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