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【神州十二號】飛船「升呢」 新增5大技能

國情動向 13:02 2021/06/17

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【神州十二號】飛船「升呢」 新增5大技能

神州十二號飛船順利發射升空，3名航天員會在中國空間站（太空站）天和核心艙留駐3個月。神州飛船雖然至今已有12艘，但神州十二號因應太空站複雜任務而「升呢」（升級），掌握了過去神州飛船沒有的5項新技能。

神舟十二號載人飛船是由航天科技集團五院領軍研制，飛船延續了神舟一貫的三艙佈局，由軌道艙、返回艙和推進艙組成。

軌道艙配備了航天員在軌生活支持設備、交會對接敏感器等關鍵設備，為自主快速交會對接做好準備。

返回艙是飛船發射和返回過程中航天員所乘坐的艙段，是飛船的「大腦」。

推進艙則裝配推進系統、電源等設備，為飛船提供動力，並在飛行過程中進行姿態軌道的控制。

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神十二發射圓滿成功 中國航天5年首次載人任務

但相比以往的神舟飛船，神舟十二號有5大新技能：

  • 自主快速交會對接能力

這使得飛船能在太空站不斷調整姿態配合下，在較短時間內與太空站對接，最快只要在發射後6.5小時即可。

飛船系統總體副主任設計師高旭介紹，神舟十二號就像是有著全自動駕駛功能的「超級跑車」，自主計算，自主判斷到達目的地。

  • 繞飛太空站並與太空站徑向交會能力

此次任務中，神舟十二號飛船加強了交會能力，具有更複雜的交會對接飛行模式，具備與太空站進行前向、後向、徑向（成90度直角）對接口對接和分離的功能，並會在本次任務中首次開展繞飛和徑向交會對接試驗。

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  • 長期在軌停靠能力

神舟十二號飛船會在軌停靠3個月，為適應太空站複雜構型和姿態帶來的複雜外熱流條件，團隊專項設計了返回艙、推進發動機和貯箱等熱控方案，船站並網供電方案。使飛船具備了供電、熱環境保障的適應配套條件。

高旭用遊戲技能形象地比喻：「我們現在首次將技能點數全部點滿，飛船停靠3個月是沒有問題的。」

  • 可從不同高度軌道返回東風著陸場

今次神舟飛船預定著陸場有所改變，由內蒙古中部的四子王旗，轉至內蒙西部與甘肅交界，巴丹吉林沙漠地區的東風著陸場。

神舟十二號之前，載人飛船都從固定的軌道返回地球，但在太空站任務中，太空站為了節省燃料，軌道位置會隨著不同時間節點而相應調整。神舟團隊為此重新設計了返回軌道，使載人飛船返回高度從固定值調整為相對範圍，並改進了返回的算法。

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  • 天地結合多重保證的應急救援能力

載人航天，人命關天。為了保證天上、地上都能更好地保護航天員生命，在緊急條件下有能力接回航天員，神舟團隊開創了天地結合的應急救援任務模式，即攜帶兩艘飛船進場，由一艘船作為發射船的備份，作為遇到突發情況時航天員的生命救援之舟。

這意味著，神舟十二號發射時，預定今年稍後發射的神舟十三號，亦已準備就緒在發射場待命，必要時可緊急在8.5天內發射，到太空站用作站內航天員的救生艇。

高旭指出，神舟十二號是迄今為止功能最完整、最完全的飛船。「形象點來說，它已經完全實現載人航天工程立項之初載人飛船研制目標。」

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責任編輯：連兆鋒

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