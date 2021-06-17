從三年一艘到一年兩艘 中國神舟飛船進入「下水餃」時代

▲ 中國載人航天的日程愈排愈滿，飛船的生產速度也加快

神舟十二號成功升空，除了為中國載人航天立下新里程碑，也標誌著航天設備製造的走向成熟。按照中國載人航天辦公室的安排，2021年，中國將相繼進行2次神舟飛船發射，從之前的3年1艘，到如今的1年2艘。自神舟五號首次載人飛行，13年間，神舟飛船平均2年就會搭載一批航天員圓夢太空。

中國的載人航天工程在1992年起步，1999年至2016年共發射了11艘神舟飛船，亦即是神舟一號至神舟十一號。在技術上，先後突破了從無人到有人，從出艙活動到交會對接，從短期在軌試驗到中期駐留停靠的關鍵技術攻關。在本次空間站天和核心艙的成功發射後，在軌組裝建造將全面展開。

載人航天辦公室指出，中國將在2022年前後建成屬於自己的空間站。建造期間，將陸續發射4艘載人飛船往返天地，執行空間站關鍵技術驗證與建造任務；後續空間站建成後，每年將會有多艘飛船往返運送航天員進入空間站，進行長期有人照料運營。

任何一艘飛船都不容許出現重大質量問題，這對飛船產品的高質量生產、高效率交付提出了極高的要求。 為順利完成空間站建造，中國正積極探索飛船組批投產的高效率研製模式，通過產品定型、一次投產分批交付，爭取實現空間站建造和運營階段飛船產品組批研製「好、快、省」的目標。

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責任編輯：陳建錫