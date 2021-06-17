華智冰「AI女生」入讀清華 研發者：她有情感交互能力（多圖）

中國高考（大學入學考試）結束，各地學子在等待放榜、填報志願之際，北京清華大學則在本月初迎來中國首名人工智能學生——「華智冰」。「她」的研發團隊表示，希望「她」最終能像人一樣思考、不斷學習，理解人的想法，主動產生符合用戶需求的互動，而這也是對下一代AI的嘗試。

依靠中國首個超大規模人工智能模型「悟道2.0」，「華智冰」由清華大學計算機系、北京智源研究院、智譜AI和小冰公司聯合培養。透過智譜AI數據和知識雙輪驅動AI 框架，以及小冰全球領先的AI 對話問答完備框架，「華智冰」不僅可以作詩作曲，生成圖畫，還將具有一定推理和情感交互的能力，這使她不同於一般的虛擬人物。

情才兼備的「華同學」有別於一般虛擬人物

這位情才兼備的虛擬學生，背後的奧妙是一個「智能數字腦」，數字大腦通過大規模認知預訓練模型來完成數據與知識的驅動。

據中新社報道，「華同學」將師從清華大學計算機系長聘教授唐傑，即日起開啟在清華大學計算機系的學習生涯。唐杰表示，還處於成長階段的「華智冰」，現在的主要身份是一名學生，不斷學習是「她」當前最重要的工作。

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對於「華智冰」未來的學習規劃，唐杰表示，將在第一年安排她「讀通天下書」，不斷地為其輸入各種語料；第二年希望她學習深層知識，引導「華智冰」對語料背後的邏輯有更深刻的理解；第三年則培養她的創造力，希望「她」能夠像人一樣進行創新。

而除了高智商和高情商外，自動問答能力也是「華智冰」的才能之一。清華大學計算機系長聘副教授黃民烈則提出，下一代智能對話系統的特徵應是「有知識，有情感，有個性」。

清華來了個虛擬女學生 「華智冰」凸顯中國尖端AI技術（多圖,有片）

設計初衷是希望「她」能像人樣思考學習

在「華智冰」研發團隊成員看來，AI正從感知智能走向認知智能，AI算法的關鍵也變為如何實現AI認知的主體。

唐傑表示，團隊想做一個面向認知的AI主體。設計虛擬學生「華智冰」的初衷是希望「她」最終能像人一樣思考，像人一樣不斷學習，理解人的想法，主動產生符合用戶需求的互動，直觀、全面地捕捉人類的需求，而這也是對下一代AI的嘗試。

至於更長遠的目標，唐傑指出，希望「華智冰」具備超越圖靈測試的通用機器認知能力，在面對不同的學習階段和應用場景時，不再是重新訓練模型，而是一反過來的豐富、增強模型。他亦透露，目前正在設計「華智冰」的2D和3D數字虛擬人物形象。

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責任編輯：易燕丹

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