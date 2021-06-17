  • 32°C
香港時間 : 2021617日 (四) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華智冰「AI女生」入讀清華 研發者：她有情感交互能力（多圖）

社會熱點 13:40 2021/06/17

分享：

中國高考（大學入學考試）結束，各地學子在等待放榜、填報志願之際，北京清華大學則在本月初迎來中國首名人工智能學生——「華智冰」。「她」的研發團隊表示，希望「她」最終能像人一樣思考、不斷學習，理解人的想法，主動產生符合用戶需求的互動，而這也是對下一代AI的嘗試。

依靠中國首個超大規模人工智能模型「悟道2.0」，「華智冰」由清華大學計算機系、北京智源研究院、智譜AI和小冰公司聯合培養。透過智譜AI數據和知識雙輪驅動AI 框架，以及小冰全球領先的AI 對話問答完備框架，「華智冰」不僅可以作詩作曲，生成圖畫，還將具有一定推理和情感交互的能力，這使她不同於一般的虛擬人物。

情才兼備的「華同學」有別於一般虛擬人物

這位情才兼備的虛擬學生，背後的奧妙是一個「智能數字腦」，數字大腦通過大規模認知預訓練模型來完成數據與知識的驅動。

據中新社報道，「華同學」將師從清華大學計算機系長聘教授唐傑，即日起開啟在清華大學計算機系的學習生涯。唐杰表示，還處於成長階段的「華智冰」，現在的主要身份是一名學生，不斷學習是「她」當前最重要的工作。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

對於「華智冰」未來的學習規劃，唐杰表示，將在第一年安排她「讀通天下書」，不斷地為其輸入各種語料；第二年希望她學習深層知識，引導「華智冰」對語料背後的邏輯有更深刻的理解；第三年則培養她的創造力，希望「她」能夠像人一樣進行創新。

而除了高智商和高情商外，自動問答能力也是「華智冰」的才能之一。清華大學計算機系長聘副教授黃民烈則提出，下一代智能對話系統的特徵應是「有知識，有情感，有個性」。

清華來了個虛擬女學生  「華智冰」凸顯中國尖端AI技術（多圖,有片）

設計初衷是希望「她」能像人樣思考學習

在「華智冰」研發團隊成員看來，AI正從感知智能走向認知智能，AI算法的關鍵也變為如何實現AI認知的主體。

唐傑表示，團隊想做一個面向認知的AI主體。設計虛擬學生「華智冰」的初衷是希望「她」最終能像人一樣思考，像人一樣不斷學習，理解人的想法，主動產生符合用戶需求的互動，直觀、全面地捕捉人類的需求，而這也是對下一代AI的嘗試。

至於更長遠的目標，唐傑指出，希望「華智冰」具備超越圖靈測試的通用機器認知能力，在面對不同的學習階段和應用場景時，不再是重新訓練模型，而是一反過來的豐富、增強模型。他亦透露，目前正在設計「華智冰」的2D和3D數字虛擬人物形象。

AI科技戰超昂貴  美需每年投3100億擺脫中國追趕

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

清華來了個虛擬女學生 「華智冰」凸顯中國尖端AI技術（多圖,有片）
2021/06/04
清華來了個虛擬女學生 「華智冰」凸顯中國尖端AI技術（多圖,有片）
AI科技戰超昂貴 美需每年投3100億擺脫中國追趕
2021/03/29
AI科技戰超昂貴 美需每年投3100億擺脫中國追趕

你可能感興趣

清華來了個虛擬女學生 「華智冰」凸顯中國尖端AI技術（多圖,有片）
17:15 2021/06/04
清華來了個虛擬女學生 「華智冰」凸顯中國尖端AI技術（多圖,有片）
AI科技戰超昂貴 美需每年投3100億擺脫中國追趕
13:23 2021/03/29
AI科技戰超昂貴 美需每年投3100億擺脫中國追趕
軟件 硬件 創新科技及應用 大學 人工智能 北京 科技硬件 中國

下一篇文章

華為新手機商標太似這個運動品牌 被法院駁回
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗