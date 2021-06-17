▲ 【大灣區】世界最高海中大橋 深中通道伶仃洋大橋主塔封頂（多圖，有片）

深中通道作為粵港澳大灣區重點基建，其組成部份－－伶仃洋大橋東索塔第48節塔柱，混凝土澆築工程在周四（17日）完成，標誌深中通道伶仃洋大橋東索塔完成封頂、而其是目前全球最高海中大橋。

伶仃洋大橋全長2826米，是深中通道關鍵工程，大橋兩個索塔高270米，相當於90層樓高，建成後將是全球最高海中大橋。

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大橋主跨1666米，是世界最大跨徑海上鋼箱樑懸索橋。施工區域氣候複雜多變，災害性天氣頻繁，全海上作業風險挑戰大。

項目使用了鋼筋網片預製等技術，並利用「超高橋塔智能建造設備」：一體化智能築塔機，支援工程，實現超高橋塔施工的技術革新。

▲ 深中通道作為粵港澳大灣區重點基建，其組成部份－－伶仃洋大橋東索塔第48節塔柱，混凝土澆築工程在周四（17日）完成。

▲ 伶仃洋大橋全長2826米，是深中通道關鍵工程，大橋兩個索塔高270米，相當於90層樓高，建成後將是全球最高海中大橋。

中交二航局深中通道項目副經理廖林沖指，在超高橋塔施工上，建設者通過一體化智能築塔機，實現塔柱達到1.2米每天的爬升速度，相比傳統技術提高1.5倍，還減少作業工人40%左右，減少了高空作業風險。

橋塔相等90層樓高 工程使用智能築塔機

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深中通道是集「橋、島、隧、地下互通」為一體的超級跨海集群工程。作為粵港澳大灣區交通大動脈，其採用東隧西橋方案，線路全長24公里。

深中通道建成後，預計有利於推進珠三角經濟、交通一體化及轉型升級。總投資448億元人民幣的項目，計劃於2024年建成通車，屆時從深圳到中山僅需20分鐘。

深圳月前發布的深中通道施工影片

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責任編輯：鄧國強

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