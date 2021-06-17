彭博社：劉鶴被委以新重任 領導對美國的芯片競賽

美媒彭博社報道，中國國家主席習近平為實現科技自立自強，安排副總理劉鶴領導一項關鍵計劃，以幫助國內芯片（晶片）製造商克服美國制裁的影響。計劃主力攻關第三代芯片研發和製造，包括擬定一系列相關金融和政策扶持措施，劉鶴的職責範圍將橫跨貿易、金融和科技領域。北京暫未回應報道。

報道引述知情人士指，遂新興領域依賴傳統的硅以外的更新材料和設備，目前還無任何公司或國家佔據統治地位，從而給了北京一個絕佳的機會，去繞過美國及其盟友給中國芯片行業設置的障礙。特朗普執政時期出台的制裁措施，已打擊華為的智能手機業務，並將損害華為海思、中芯國際等芯片生產商長期以來向更先進芯片製造技術進軍的努力，從而威脅到中國科技行業雄心。

研究公司ICwise首席分析師顧文軍稱，中國現在是全球最大芯片消費國，所以供應鏈安全是重中之重，任何一個國家都不可能控制整條供應鏈，但是舉國之力絕對比單家公司要強。中國國新辦、工信部未回覆彭博社尋求置評的傳真。

第三代芯片用途多，廣東提前佈局

第三代芯片以氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）、硒化鋅（ZnSe）等寬帶半導體原料為主，與前兩代相比，具有高飽和電子速度、高熱導率、高電子密度、高遷移率、可承受大功率等特點，預期能廣泛應用在5G設備、半導體照明、航天、新能源汽車、導彈、衛星通訊等領域，。野村今年3月發表產業報告指，未來2至3年，第三代芯片將重塑全球消費性電源市場，取代用矽製作的IGBT電源管理晶片。至2023年，該市場產值每年將以60%以上速度成長。

發展第三代芯片已被寫入十四五規劃，多個省市啟動相關佈局，在廣東，省政府去年已提前公布路線圖，明確：「以廣州、深圳、珠海等為核心形成兩千億級芯片設計產業集群，做強廣州、深圳特色工藝製造，加快深圳、珠海、東莞等第三代半導體發展。建成具有國際影響力的半導體與集成電路產業聚集區。」

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責任編輯：陳建錫