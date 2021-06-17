  • 32°C
香港時間 : 2021617日 (四) 14:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

彭博社：劉鶴被委以新重任 領導對美國的芯片競賽

國情動向 13:48 2021/06/17

分享：

美媒彭博社報道，中國國家主席習近平為實現科技自立自強，安排副總理劉鶴領導一項關鍵計劃，以幫助國內芯片（晶片）製造商克服美國制裁的影響。計劃主力攻關第三代芯片研發和製造，包括擬定一系列相關金融和政策扶持措施，劉鶴的職責範圍將橫跨貿易、金融和科技領域。北京暫未回應報道。

報道引述知情人士指，遂新興領域依賴傳統的硅以外的更新材料和設備，目前還無任何公司或國家佔據統治地位，從而給了北京一個絕佳的機會，去繞過美國及其盟友給中國芯片行業設置的障礙。特朗普執政時期出台的制裁措施，已打擊華為的智能手機業務，並將損害華為海思、中芯國際等芯片生產商長期以來向更先進芯片製造技術進軍的努力，從而威脅到中國科技行業雄心。

研究公司ICwise首席分析師顧文軍稱，中國現在是全球最大芯片消費國，所以供應鏈安全是重中之重，任何一個國家都不可能控制整條供應鏈，但是舉國之力絕對比單家公司要強。中國國新辦、工信部未回覆彭博社尋求置評的傳真。

第三代芯片用途多，廣東提前佈局

第三代芯片以氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）、硒化鋅（ZnSe）等寬帶半導體原料為主，與前兩代相比，具有高飽和電子速度、高熱導率、高電子密度、高遷移率、可承受大功率等特點，預期能廣泛應用在5G設備、半導體照明、航天、新能源汽車、導彈、衛星通訊等領域，。野村今年3月發表產業報告指，未來2至3年，第三代芯片將重塑全球消費性電源市場，取代用矽製作的IGBT電源管理晶片。至2023年，該市場產值每年將以60%以上速度成長。

發展第三代芯片已被寫入十四五規劃，多個省市啟動相關佈局，在廣東，省政府去年已提前公布路線圖，明確：「以廣州、深圳、珠海等為核心形成兩千億級芯片設計產業集群，做強廣州、深圳特色工藝製造，加快深圳、珠海、東莞等第三代半導體發展。建成具有國際影響力的半導體與集成電路產業聚集區。」

【中美角力】G7峰會前夕 楊潔篪應約與布林肯通電話（第二版）

【中美角力】拜登政府將設「突擊工作組」 打擊不公平貿易

彭博社：拜登借出售F-35戰機 迫阿聯酋棄用華為設備

責任編輯：陳建錫

科技戰 創新科技及應用 通訊科技 貿易 中華人民共和國工業和信息化部 制裁 晶片 劉鶴 智能手機 特朗普

上一篇文章

中國太空站啟用之際 美軍證實在研發太空激光武器

下一篇文章

從三年一艘到一年兩艘 中國神舟飛船進入「下水餃」時代
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機