發改委：市場投機炒作開始降溫 部分大宗商品價格回落

高層多次對大宗商品漲價問題表示關注，並採取了約談重點企業不得哄抬價格等措施。國家發改委今日介紹，從目前情況看，市場投機炒作開始降溫，部分大宗商品價格出現了不同程度回落。

部分大宗商品價格回落

發改委今日召開例行記者會，發言人孟瑋介紹，近幾個月來，部分大宗商品價格出現較大幅度上漲，漲幅明顯偏離供需基本面，超出了恢復性上漲的合理範圍，發改委會同有關部門的措施取得初步成效。

一是加強供需雙向調節，比如，落實提高部分鋼鐵產品出口關稅等政策，督促重點煤炭企業在確保安全前提下增產增供，抑制「兩高」項目盲目上馬，開展鋼鐵去產能「回頭看」檢查等。

二是開展大宗商品市場監管，聯合調研市場交易情況，約談重點行業企業及協會，調查核實涉嫌操縱市場、哄抬價格問題有關線索，督促有關市場主體守法合規經營，近日還會同市場監管總局、證監會建立了期現貨市場聯動監管定期會商機制。

三是紓解市場主體生產經營困難，特別是加大對小微企業、個體工商戶的幫扶政策落實力度。

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孟瑋表示，通過一系列舉措，從目前情況看，市場投機炒作開始降溫，部分大宗商品，比如鐵礦石、鋼材、銅等商品價格出現了不同程度回落。

發改委：將適時開展多批次投放

此外，國家糧食和物資儲備局發布公告稱，即將組織投放銅、鋁、鋅國家儲備。此次投放面向中下游加工製造企業，實行公開競價，在參與條件方面盡可能向中小企業傾斜。今後一段時間，發改委還將會同有關方面適時開展多批次投放，促進價格回歸合理區間。

同時，發改委還出台了《重要商品和服務價格指數行為管理辦法（試行）》，這一舉措有利於促進包括大宗商品在內的重要商品和服務市場價格的合理形成，推動中國價格指數市場健康發展。

責任編輯：尹航

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