▲ 中國太空站啟用之際 美軍證實在研發太空激光武器

中國發射神舟十二號飛船，3名航天員準備啟用中國太空站之際，美國太空軍公開證實，正在研發定向能量武器（directed-energy weapon），也就是激光、微波、粒子束等一類武器系統，以「維護美國太空優勢」。

美國傳媒報道，美軍太空軍負責人，太空作戰部長雷蒙德（Jay Raymond）於當地時間周三（16日），在眾議院軍事委員會上，被問及太空軍是否在開發定向能量武器，「作為支配太空的有效實力」。

雷蒙德回答：「是的，我們有。」他接著提出在秘密環境下更詳細地討論這個問題。「我們必須保護這些我們高度依賴的能力。」

美國導彈防禦局在過去曾探索過使用太空激光武器攔截彈道導彈，不過美國太空軍對其正在研發的常規武器系統或是定向能系統保持沈默。這些系統能夠保護美軍衛星或摧毀敵方衛星。雷蒙德在聽證會上的回答，相信是他首次公開確認美國太空軍正在研發定向能武器。

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美國太空軍發言人回應傳媒查詢時，聲稱中國及俄羅斯有定向能量武器實力，去摧毀或破壞美國衛星，雷蒙德向議員的答覆說明了太空軍正在「合適地回應威脅」。

對於美國經常渲染中國威脅，中國國防部新聞發言人譚克非此前表示，此類言論的一個突出特點，就是將觀點當作事實、把臆想當作結論。這既不能自圓其說，更難以取信於人。其真實目的，無非是先樹立「假想敵」，再自扮「受害者」，為擴充太空軍備、謀求絕對優勢制造借口。

譚克非指出，事實上，將外空定性為「作戰疆域」的是美國，組建獨立太空部隊的是美國，頻繁組織外空作戰演習的還是美國。當前，外空武器化、戰場化已成為國際社會迫在眉睫的威脅，美方對此難辭其咎。

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美媒報道亦稱，除了太空軍，美國空軍也正在研發激光武器，但目前還不清楚有甚麽計劃，可能會安裝在太空系統上，或是直接對準敵方衛星。另外，美國還擁有能夠打擊近地軌道衛星的導彈。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）今年發表《黑魔法太空防禦術》報告，建議美國太空軍開發軌道激光武器來保護美國衛星。

報告列舉了各種類型的反衛星武器，並給出抵禦它們的幾種方法。這其中包括被動防禦，例如建立一個冗余的太空架構，可以在失去一顆甚至多顆衛星後繼續運作，另外還可以在衛星上安裝激光設備，讓來襲武器「失明」。

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責任編輯：連兆鋒