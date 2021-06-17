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【神舟十二號】長征二號F火箭總設計師叫「容易」 巾幗女將領銜艱巨任務

國情動向 15:47 2021/06/17

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今天（17日）上午神舟十二號載人飛船發射成功，在酒泉衛星發射中心的直播中，接受採訪的長征二號F火箭總設計師的名字引起了不少關注，她的名字是「容易」。

在現場，她的同事對記者說：「你看見她，就容易了。」

容易對記者說，這次是她第一次擔任總設計師崗位，雖然空間站任務對火箭和自己都帶來了新的壓力和挑戰，但火箭發射非常優異，不辱使命交上了一份滿意的答卷。

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雖然名字叫容易，但容易所取得的成績並不「容易」。

她是湖北恩施人，2006年畢業於清華大學，獲工學博士學位，2008年3月博士後出站，現任集團公司一院某型運載火箭總設計師、國際宇航科學院通訊院士、全國婦聯常委。

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她在工作期間曾獲得某系統科技進步二等獎1項，授權專利6項，受理專利6項，在國內外學術期刊和會議上發表科技論文30餘篇。

容易全程參與了載人航天工程交會對接和空間實驗室的所有六次任務，每次發射都意味著迎接一場“大考”。三次擔任火箭系統逃逸安控負責人，三次擔任發射現場火箭指揮，容易的職責之大、壓力之巨可想而知。

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責任編輯：李冰琪

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欄名 : 神舟十二號

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