王思聰苦追網紅「卑微」對話外洩  被譏丟光爸爸臉（多圖）

王思聰是萬達集團董事長、前中國首富王健林獨生子，有「千億富少」的稱號。人們心目中「濶少」多是情場無往而不利，但王思聰卻似不然，他近日被曝苦追女網紅孫一寧多年不果，他的「肉麻」求愛聊天記錄更被公諸天下。王思聰在社交媒體被譏丟盡爸爸臉，讓他要怒氣回應。

根據內地媒體報道，網紅孫一寧最近在直播中突然大哭，指出最近被王思聰狂追壓力很大，男方還對外稱孫一寧已經是他女友，但孫一寧拒絕後兩人鬧翻。

王思聰怒回應：對話截圖是斷章取義

孫一寧更在社交媒體上，分享王思聰這陣子追她的對話紀錄，被網友整理成「王思聰土味情話大賞」。從截圖中可見王思聰不斷撩孫一寧，說：

現在吃什麼東西都沒有味道，如果你在我旁邊就有味道了。

你對一個喜歡你、關心你、擔心你的人就這麼愛答不理的？

我這幾天都沒睡好你知道嗎？每晚上都在想你。

你都不知道心疼人的，我這幾天都沒休息好。

孽緣，咱倆真是孽緣。

我會讓你做最幸福的女人的。

讓我好好愛你行不？讓我陪你一起過日子好不？

我不就是你的真命天子？

網上有傳聞指，王思聰追求孫一寧長達4年時間。

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對此，王思聰發文反擊，稱手邊有孫一寧的料，批評孫一寧滿嘴謊言，並反指是孫一寧勾搭他，主動跑到上海酒吧找他，「我朋友問她，她是誰，她說是我女朋友什麼的」、「第二天下午她回杭州之前跟我說，她其實不是拉拉（Lesbian，女同性戀者），搞CP（網語，戀愛話題）指是為了賺錢」，並澄清孫一寧所發的截圖只是斷章取義」，並曬出孫一寧低聲下氣道歉截圖。

王思聰更在朋友圈爆粗，強調自己並沒有倒貼女方，而孫一寧則自曝這兩天抖音突然被封號。

網友對事件的意見是兩極的：

王思聰感覺丟光他爸的臉了。

舔而不得就要毀掉你。

這局我站王思聰。

原來王思聰也有追不到的女人。

一個男人能不惜成本的追求你，你不接受就罷了，還曬出來，就多少有點落井下石的意思了。

責任編輯：鄧國強

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