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華為據報缺乏先進芯片 8年來首次不推出旗艦新機

國情動向 16:20 2021/06/17

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華為去年發佈支援5G的Mate 40系列

內媒消息指，華為今年不會推出旗艦Mate系列新機，是該系列自2013年推出以來首次「斷更」。美國連番制裁，使華為難以從供應鏈上獲得研發、生產新一代先進芯片的支持，同時無法在去年的5nm（納米）芯片基礎上再進一步，其他大廠都已進入後5nm時代，並預告今年新機芯片將使用更強的4nm製程。

商業類媒體《晚點 LatePost》報道，華為此前囤積的先進花片正快速消耗，據上海清算所數據，去年9月至今年3月，華為元器件、半成品、成品等庫存規模少了590億元人民幣。今年來，華為只發佈了貨量不多的Mate X2摺疊手機，本該3月發佈的P50系列，亦推遲到本月的鴻蒙發佈會，且只在尾聲時簡短亮相。

華為在發佈會上又推出4款由5G「降階」的4G手機，消費者業務CEO余承東坦言，4G手機是受限制下的選擇，他此前亦承認美國制裁將華為迫入絕境。報道指，在整個手機業都向5G迭代時，華為4G手機有多大競爭力存在疑問，一名華為經銷商就表示缺乏信心：「誰會願意花五六千塊錢，買一個4G手機？」

一名接近華為消費者業務的人士指，華為正投入更多人手去做原本不被特別重視的產品，去年其手機外硬件產品的營收，按年增長了65%。但這很難完全彌補華為手機銷量下跌帶來的損失，市研機構數據，今年首季度，全球智能手機出貨收入達1,130億美元，創歷年同期新高。蘋果收入份額為42%，打破了自己的份額佔比紀錄；小米、OPPO、vivo在銷量和出貨收入上都破紀錄。華為出貨收入首次跌出全球前5，出貨量比2019年同期暴跌七成。

5月內地手機出貨量按年跌逾三成 華為「跳水」帶動

彭博社：拜登借出售F-35戰機 迫阿聯酋棄用華為設備

華為續被針對 拜登延長特朗普時期封殺令

責任編輯：陳建錫

 

 

科技戰 科技產品 硬件 5G 4G Vivo 產品 制裁 晶片 營收

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