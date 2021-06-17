雪糕界Hermès？內地這品牌雪糕一支賣66元 還找佟麗婭代言（多圖有片）

踏入六月，連日的高溫天氣，儼然是盛夏到來的提示，也正是吃雪糕的好時節。近日，內地微博熱搜「雪糕最貴一支66元」成為網絡熱話。網紅雪糕品牌「鐘薛高」售賣的「厄瓜多爾粉鑽」雪糕，一支叫價66元（人民幣，下同）、約合港幣80元，創始人林盛接受媒體訪問時表示，「它就那個價格，你愛要不要。」一番言論引起網民圍剿。

鐘薛高2018年3月成立，作為一個新品牌，在同年「雙十一」網上購物節，僅憑一款「厄瓜多爾粉鑽」雪糕殺出重圍，超越雪糕市場巨擘Häagen-Dazs，榮登冰品類銷售第一寶座。據悉，「厄瓜多爾粉鑽」雪糕配方，採用了天然粉色可可為主材料，以及日本產的產量極少的YUZU檸檬柚製作的果泥，再配以高品質牛乳製成的醇香希臘酸奶而得。

據媒體報導，今年鐘薛高發布了兩款單價分別為68元、約合港幣82元，和88元即約合港幣96元的新品，不僅價格創下品牌歷史新高，而且只以「系列」套餐形式售賣，需配搭其他產品一併購買，猶如在Hermès購買限量手袋時加配其他物品般，需要「配貨」。

被稱為雪糕界的Hermès 鐘薛高創始人：「愛要不要」

鐘薛高因此贏得「雪糕界Hermès」的美名，受不少消費者青睞，但亦有不少網友表示確實有點貴。品牌創辦人林盛受訪時表示，「鐘薛高的毛利和傳統冷飲企業毛利相比，其實只略高。一支賣66元的，產品成本差不多40塊錢，它就那個價格，你愛要不要。我就算拿成本價賣，甚至倒貼一半價格賣，還是會有人說太貴。造雪糕也是需要機器、水電煤、原材料和人工成本的，成本一定是不斷漲價的。」

上述言論惹網友討伐，及後，《貝殼財經》報道林盛闢謠稱，「愛要不要」是指柚子很貴，成本中的柚子是120萬1噸，柚子的價格就是這樣，鐘薛高「愛要不要」。

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據公開數據顯示，中國雪糕市場發展迅速，每年正在以20%-30%的速度不斷飆升。 2014年，僅有708億元的雪糕市場規模，2018年增長至1236億元，2019年規模近1380億元，已成為世界第一。

雪糕單價貴 但「網紅」二字的吸引力不可小覷

然而，在雪糕行業的品牌數量上，已經呈現內捲（互相傾軋，難有收成）之勢。 《2019線上冰淇淋消費洞察》的數據顯示，2018年線上冰淇淋品牌只有60餘家，而2019年這一數字就增至150家。

為了在激烈的競爭中脫穎而出，不少品牌選擇將大筆經費花在營銷和宣傳層面上，畢竟誰也不敢低估「網紅」二字對於消費者的吸引力。

以鐘薛高為例子，其官方網站顯示，鐘薛高邀請了眾多網絡紅人試吃，在各大社交媒體引起關注，到上線8個月時，關於鍾薛高的小紅書筆記就超過了4000篇，截至目前，這一數量則變成了10000餘篇。此外，還簽約周一圍、佟麗婭等當紅明星作為代言人，跨界聯名瀘州老窖等品牌推出新品，不停引起消費者的注意和興趣。

線上結合線下的營銷方式為鍾薛高帶來了足夠多的回報。 2018年「雙十一」期間，鐘薛高名列天貓冰淇淋類目第一，66元一支的「厄瓜多爾粉鑽」雪糕，上線當天便賣出了2萬支，創下單日銷售額460萬元的記錄。而最新數據顯示，2020年鐘薛高共出庫3400萬支雪糕，2021年頭四個月，該品牌全渠道銷售已實現同比增長300%。

打著「網紅」的旗號，越來越多的「鐘薛高」們也開始出現在各大景區以及高端超市。

「網紅」背後可能是虛假宣傳

在鐘薛高的產品宣傳中，不少珍稀用料也成為主打商品，例如內蒙古呼倫貝爾的鮮牛奶、日本的抹茶、愛爾蘭的陳年乾酪及厄瓜多爾的天然粉色可可等。

但據報道，2019年4月，鐘薛高就曾被上海市嘉定區監督管理局罰款4500元，原因是涉及對多款商品進行虛假宣傳。比如，聲稱採用特級紅提的雪糕，實際上其規則等級為散裝/一級；宣傳「不加一滴水、純純牛乳香」，但該產品配料表中明確標註了飲用水成分。

內媒報道：

佟麗婭代言：

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責任編輯：易燕丹

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