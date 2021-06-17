【神舟十二號】平均年齡達53歲 太空人真的「薑是老的辣」？

今日（17日）神舟十二號載人飛船成功發射，3名太空人分別為聶海勝、劉伯明和湯洪波。其中聶海勝（57歲），劉伯明（55歲），湯洪波（46歲），三人平均年齡約為53歲。為什麼太空人的年齡普遍偏大呢？

全面考評，不止看成績

載人航天工程太空人系統總設計師黃偉芬介紹說，太空人系統按照新老搭配、統籌規劃的原則進行，綜合各方面因素，選出聶海勝、劉伯明、湯洪波組成神舟十二號飛行乘組。

在選拔中，除了考察身體素質和專業技能外，太空人系統對候選者的情緒穩定性、應急決策處置能力、協同配合能力也都加大了考察力度。

除了思想政治素質，身體、心理、知識技能這些，全面考評的基礎上，還綜合考慮出艙活動對太空人的要求，太空人的飛行經驗、年齡、與任務的匹配性，還有彼此之間的心理相容性，和乘組之間的搭配等。

黃偉芬介紹說，與以往相比，這次神舟十二號飛行乘組開展的任務更加複雜，操作要求更高，出艙活動範圍更大。這對太空人提出了新的挑戰。

「因為是空間站建設期的首次載人飛行，意義非常重大，首次出艙活動，艙外航天服是新的航天服，面對的航天器是空間站這種新的航天器，還有機械臂等各方面的操作，對太空人的要求和知識技能儲備，挑戰也是巨大的。」黃偉芬說。

為此，在選拔中，除了身體素質和專業技能外，太空人系統對候選者的情緒穩定性，應急決策處置能力、協同配合能力，也都加大了考察的力度。「除了思想政治素質，身體、心理、知識技能這些，全面考評的基礎上，我們綜合考慮出艙活動對太空人的要求，太空人的飛行經驗、年齡、與這個任務的匹配性，還有彼此之間的心理相容性，和乘組之間的搭配等。是一個綜合的分析，不是說以一個成績來決定哪一個太空人執行哪一次飛行任務。」

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太空人年齡提高是趨勢

專家認為，太空人的黃金服役期應該是在45-55歲左右，國際上大部分太空人年齡段都集中在這個年齡段。但目前在國際上有一個趨勢值得注意：有很多科學家正在成為航空科研的重要組成人員到軌道空間去做研究。作為一個科學家，某一領域的資深研究員，他們的年齡不可能特別年輕，所以未來太空人的平均年齡整體提高是必然趨勢。

此外，太空人年齡段正在提升的另一個原因是技術的提高。現在飛船上生命保障以及發射系統對於太空人的安全和健康給予了更多的考量和關注。其次，與幾十年前相比，空間作業的條件已經改善很多。因此在目前的狀況下，太空人年齡大並不是根本問題，最關鍵的問題在於個人狀態是否能夠勝任這項工作。

責任編輯：李冰琪

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