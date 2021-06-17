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中俄月球基地路線圖曝光：5年6次任務探路 法國或加入

國情動向 17:12 2021/06/17

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中俄月球基地路線圖曝光：5年6次任務探路 法國或加入

神舟十二號載人飛船征空，中國太空站即將正式啟用，中國航天在另一邊廂也有重要進展。中國與俄羅斯聯合公佈，合作建造「國際月球科研站」的第一階段路線圖。中國與俄羅斯會在今年至2025年間，合共執行6次探月任務，尋找國際月球科研站合適選址。此外，法國對中俄國際月球科研站計劃表示興趣，有機會加入這項國際合作太空探索項目。

全球太空探索會議2021（GLEX-2021）本周一連5天在俄羅斯聖彼得堡舉行，中國國家航天局、俄羅斯國家航天集團公司（Roscosmos）周三（16日）在會上聯合公佈《國際月球科研站路線圖（V1.0）》和《國際月球科研站合作伙伴指南（V1.0）》。

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人民網報道，《路線圖》和《指南》介紹了國際月球科研站的概念、科學領域、實施途徑和合作機會建議等內容，有助於國際夥伴在國際月球科研站的規劃、論證、設計、研制、實施、運營等階段有廣泛參與的機會。中俄歡迎國際夥伴在國際月球科研站任務的各階段以及階段各層級參與項目合作。

隨著國際月球科研站工作深入，中俄還會適時推出《路線圖》和《指南》的更新版本，進一步明確國際月球科研站各工程階段里程碑計劃，適時發布合作夥伴加入程序，以確保整體項目穩步推進。

中俄月球基地 俄羅斯稱已發「英雄帖」但未提一國

中俄共建設國際月球科研站 面向國際開放合作

俄羅斯塔斯社指出，據中俄會上介紹，計劃首個調查階段會由2021年持續至2025年，中國、俄羅斯會各執行3次任務，研究月球科研站合適選址。中俄其間亦會共同開發高精準軟著陸技術，支援國際月球科研站建設。

6次任務包括中國的嫦娥4號、嫦娥6號、嫦娥7號，以及俄羅斯的月球25號（Luna-25）登陸器、月球26號極地軌道器、月球27號登陸器。

中國嫦娥4號任務雖早在2018年底發射，2019年初將玉免二號月球車登月，實現人類航天器首次軟著陸月球背面，但嫦娥4號任務的「鵲橋」中繼衛星仍可為地球與月球背面提供通訊服務。

【神舟十二號】順利對接天和核心艙 中國太空站啟用

歐洲航天員學中文 準備參加中國太空站

中國太空站啟用之際 美軍證實在研發太空激光武器

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責任編輯：連兆鋒

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