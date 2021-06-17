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王思聰緋聞的經濟效益：孫一寧「躺平」直播便賺50萬（多圖）

社會熱點 18:58 2021/06/17

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王思聰求愛風波經濟效益：孫一寧「躺平」直播便賺50萬

萬達集團董事長、前中國首富王健林獨生子王思聰，被曝光用盡「肉麻」措詞追求女網紅孫一寧，成為互聯網熱爆話題。有人說事件涉及有人炒作，有人則推斷誰是贏家、誰又是輸家。緋聞後難有標準答案，但客觀事實是，女主角孫一寧事後進行直播，只在鏡頭例牌亮相，便淨賺大約50萬元（人民幣，下同）。

因爲和王思聰的情感糾紛連日處在風口浪尖的孫一寧，在周三（16日）晚開了一場直播，從各項數據來看，這場直播非常成功。

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王思聰深夜現身路邊攤親自炒飯 真相是這樣（有片）

峰值觀看人數超過63萬，累計觀看人次超過1700萬，漲粉超過100萬，超過10萬人打賞。不算貴重禮物，僅最基礎的「Ｘ浪」小禮物就超過700萬，折合現金超過100萬元。

孫一寧開播  大量網民湧入

如計及孫一寧與網絡平台分紅，她一次直播的個人收入相信仍超過50萬元。

據了解，孫一寧這次直播只是亮一亮相，與網民們對答，沒什麼表演的成份，因此有網民說她「躺平」也賺了大錢。

觸發今次王思聰求愛事件的，是根據內地媒體報道，網紅孫一寧日前在直播中突然大哭，指出最近被王思聰狂追壓力很大，男方還對外稱孫一寧已經是他女友，但孫一寧拒絕後兩人鬧翻。

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孫一寧更在社交媒體上，分享王思聰這陣子追她的對話紀錄，被網友整理成「王思聰土味情話大賞」。從截圖中可見王思聰不斷撩孫一寧，說：

現在吃什麼東西都沒有味道，如果你在我旁邊就有味道了。
你對一個喜歡你、關心你、擔心你的人就這麼愛答不理的？
我這幾天都沒睡好你知道嗎？每晚上都在想你。
你都不知道心疼人的，我這幾天都沒休息好。
孽緣，咱倆真是孽緣。
我會讓你做最幸福的女人的。
讓我好好愛你行不？讓我陪你一起過日子好不？
我不就是你的真命天子？

網上有傳聞指，王思聰追求孫一寧長達4年時間。對此，王思聰發文反擊，稱手邊有孫一寧的料，批評孫一寧滿嘴謊言，並反指是孫一寧勾搭他，主動跑到上海酒吧找他，「我朋友問她，她是誰，她說是我女朋友什麼的」、「第二天下午她回杭州之前跟我說，她其實不是拉拉（Lesbian，女同性戀者），搞CP（網語，戀愛）指是為了賺錢」，並澄清孫一寧所發的截圖只是斷章取義」，並曬出孫一寧低聲下氣道歉截圖。

責任編輯：鄧國強

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