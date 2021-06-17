首款國產mRNA疫苗第三期臨床試驗 望達全年1.2億產能

艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物共同研製，中國一款採用信使核糖核酸（mRNA）技術的新冠肺炎疫苗，正啟動三期臨床試驗，力爭成為中國首款獲准上市生產的mRNA 疫苗。

據央廣網報道，蘇州生物醫藥產業園（BioBAY ）15日舉辦核酸藥物研發論壇，艾博生物創始人兼CEO英博透露，中國首款進入臨床階段的mRNA疫苗ARCoV，正啟動海外多中心三期臨床試驗，包括會在墨西哥、哥倫比亞、巴基斯坦等國家進行。

無需冷藏 國產mRNA疫苗啟三期臨床試驗

英博指出，是次海外三期臨床試驗並不會特意選擇變種病毒株。他們也不會排斥變異株的研究，而那意味著要去選擇開展臨床試驗的國家或地區。不過，英博亦表示，除了ARCoV，今年也會推動針對Beta、Delta這兩個變種病毒株的mRNA疫苗進入臨床，目前正處於臨床前研究階段。

考慮到新冠病毒的變異，英博認為，未來一個mRNA序列沒辦法覆蓋所有的變異株，因此多價疫苗一定是大趨勢。

基於目前已獲得的長期穩定性數據，英博介紹，ARCoV可以在攝氏2至8度的環境下保存至少7個月，「不需要冷凍保存，這是這款疫苗非常好的特點。」不過，更具體的情況還有待研究數據進一步披露。英博補充，ARCoV一期臨床的完整數據將在近期發表。

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據悉，在中國5種技術路線的新冠疫苗研發中，mRNA技術路線因具有精準治療優勢而備受關注。業內人士多認為mRNA有巨大潛力，不僅可以快速應對變種病毒株，且將為醫藥界帶來革命性改變。

本年第三季有望開啟1.2億疫苗產能

復必泰（BioNTech）、莫德納（Moderna）這兩款保護效力較強的疫苗，都是採用mRNA技術路線。

報道形容，中國第一款mRNA疫苗的投產上市，已經進入競爭的「最後一公里」。此前負責人亦透露，如一切進展順利，將從2021年第3季開啟全年1.2億疫苗的產能，對外出口多人份產能可達到數億劑。

除了ARCoV，上海復星醫藥公司參與研發、臨床試驗和代理的BioNTech疫苗也接近獲批尾聲。復星董事長吳以芳11日表示，所代理的疫苗還在等待審批。至於用技術轉移在上海生產疫苗方面，預計本月落實合資協議後，8月將會建成本地化生產線並開始正常生產。

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責任編輯：易燕丹

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