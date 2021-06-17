  • 31°C
香港時間 : 2021617日 (四) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

首款國產mRNA疫苗第三期臨床試驗 望達全年1.2億產能

社會熱點 19:41 2021/06/17

分享：

艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物共同研製，中國一款採用信使核糖核酸（mRNA）技術的新冠肺炎疫苗，正啟動三期臨床試驗，力爭成為中國首款獲准上市生產的mRNA 疫苗。

據央廣網報道，蘇州生物醫藥產業園（BioBAY ）15日舉辦核酸藥物研發論壇，艾博生物創始人兼CEO英博透露，中國首款進入臨床階段的mRNA疫苗ARCoV，正啟動海外多中心三期臨床試驗，包括會在墨西哥、哥倫比亞、巴基斯坦等國家進行。

無需冷藏 國產mRNA疫苗啟三期臨床試驗

英博指出，是次海外三期臨床試驗並不會特意選擇變種病毒株。他們也不會排斥變異株的研究，而那意味著要去選擇開展臨床試驗的國家或地區。不過，英博亦表示，除了ARCoV，今年也會推動針對Beta、Delta這兩個變種病毒株的mRNA疫苗進入臨床，目前正處於臨床前研究階段。

考慮到新冠病毒的變異，英博認為，未來一個mRNA序列沒辦法覆蓋所有的變異株，因此多價疫苗一定是大趨勢。

基於目前已獲得的長期穩定性數據，英博介紹，ARCoV可以在攝氏2至8度的環境下保存至少7個月，「不需要冷凍保存，這是這款疫苗非常好的特點。」不過，更具體的情況還有待研究數據進一步披露。英博補充，ARCoV一期臨床的完整數據將在近期發表。

中疾控：內地與港大合研鼻噴式疫苗 正申請三期臨床

【廣州疫情】廣深疫情為何大不同？研究揭Delta病毒傳播比Alpha強60%

據悉，在中國5種技術路線的新冠疫苗研發中，mRNA技術路線因具有精準治療優勢而備受關注。業內人士多認為mRNA有巨大潛力，不僅可以快速應對變種病毒株，且將為醫藥界帶來革命性改變。

本年第三季有望開啟1.2億疫苗產能

復必泰（BioNTech）、莫德納（Moderna）這兩款保護效力較強的疫苗，都是採用mRNA技術路線。

報道形容，中國第一款mRNA疫苗的投產上市，已經進入競爭的「最後一公里」。此前負責人亦透露，如一切進展順利，將從2021年第3季開啟全年1.2億疫苗的產能，對外出口多人份產能可達到數億劑。

除了ARCoV，上海復星醫藥公司參與研發、臨床試驗和代理的BioNTech疫苗也接近獲批尾聲。復星董事長吳以芳11日表示，所代理的疫苗還在等待審批。至於用技術轉移在上海生產疫苗方面，預計本月落實合資協議後，8月將會建成本地化生產線並開始正常生產。

上海美國商會稱獲官方通知 內地最快6月批准BioNTech疫苗（第二版）

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【廣州疫情】廣深疫情為何大不同？研究揭Delta病毒傳播比Alpha強60%
2021/06/10
【廣州疫情】廣深疫情為何大不同？研究揭Delta病毒傳播比Alpha強60%
中疾控：內地與港大合研鼻噴式疫苗 正申請三期臨床
2021/06/11
中疾控：內地與港大合研鼻噴式疫苗 正申請三期臨床
上海美國商會稱獲官方通知 內地最快6月批准BioNTech疫苗（第二版）
2021/04/22
上海美國商會稱獲官方通知 內地最快6月批准BioNTech疫苗（第二版）

你可能感興趣

【廣州疫情】廣深疫情為何大不同？研究揭Delta病毒傳播比Alpha強60%
12:48 2021/06/10
【廣州疫情】廣深疫情為何大不同？研究揭Delta病毒傳播比Alpha強60%
中疾控：內地與港大合研鼻噴式疫苗 正申請三期臨床
18:56 2021/06/11
中疾控：內地與港大合研鼻噴式疫苗 正申請三期臨床
上海美國商會稱獲官方通知 內地最快6月批准BioNTech疫苗（第二版）
15:58 2021/04/22
上海美國商會稱獲官方通知 內地最快6月批准BioNTech疫苗（第二版）
生物科技 疫情 傳染病 治療 BioNTech 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 中國

下一篇文章

王思聰緋聞的經濟效益：孫一寧「躺平」直播便賺50萬（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百