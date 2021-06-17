【大灣區】深圳珠海「伶仃洋通道」路線曝光 距港珠澳橋僅20公里

▲ 珠海市政府日前通過中長期交通規劃文件，外界關注、貫通珠海與深圳兩個經濟特區的「深珠通道（又稱伶仃洋通道）」不僅列入，其具體走向亦曝光。

珠海市政府日前通過中長期交通規劃文件，外界關注、貫通珠海與深圳兩個經濟特區的「深珠通道（又稱伶仃洋通道）」不僅列入，其具體走向亦曝光。據了解，這是繼港珠澳大橋、深中通道後又一跨珠江口大通道，且距港珠澳大橋只有20公里。

珠海市政府常務會議15日審議通過了《珠海市幹線路網規劃》。珠海將在此前基礎上，對14條通道進行優化調整，到2035年，規劃構建起「六橫十縱」的骨架路網。

根據《規劃》，珠海將對外強化與深圳、香港、粵西的聯通，對內優化調整市域幹線通道等級和線位。

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其中，外界關注的「深珠通道」有了最新進展。這條連接珠海、深圳的跨珠江口通道已納入2017年廣東省高速公路網規劃中，廣東省交通廳開展通道線位方案研究，在珠海段線路已較為明確。

東起深圳前海 西至珠海唐家北邊界

深珠通道起於深圳前海、對接廣深沿江高速和南坪快線，跨越伶仃洋至珠海唐家北邊界，途徑中山五桂山、斗門蓮洲，向西延伸至珠海高欄港和江門台山及粵西。

該通道與高欄港高速相銜接，將作為疏港通道，構成珠海外環高速。

值得注意是，深圳市政府早前公布的《深圳市綜合交通「十四五」規劃》，亦提到要預留建設設又稱作「伶仃洋通道」的深珠通道。

▲ 深珠通道是繼港珠澳大橋、深中通道後又一跨珠江口大通道，且距港珠澳大橋只有20公里。

深圳沒詳細說明深珠通道的具體走向及設計。而初步規劃方案顯示，深珠通道主橋距離上游的深中通道12公里，距離下游港珠澳大橋20公里。

但據了解，《廣東省高速公路網規劃（2019—2035年）》去年公布時，文件已提出過深珠通道／伶仃洋通道項目；其規劃採用「西橋東隧」的橋隧組合方案，即與港珠澳大橋及深中通道相似，路段分別有大橋及隧道。

據稱，該跨海段初步規劃爲公路、鐵路兩用通道，擬採用規模是：雙向8車道高速公路，再加4線鐵路，公路設計速度爲100公里/小時。

而根據初步規劃方案，通道主橋距離上游的深中通道12公里，距離下遊港珠澳大橋20公里。

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責任編輯：鄧國強

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