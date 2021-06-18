白宮將著手安排 「習拜會」有望10月G20峰會登場

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【神舟十二號】太空人進入核心艙 中國人首次踏入自己太空站
中美關係因人權、經貿、科技等問題持續緊張，美國官員透露，白宮將考慮安排美國總統拜登與中國國家主席習近平進行會談，10月份在意大利舉行的20國集團(G20)會議是一個可能的地點。
白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）17日在一場電話簡報會表示，美國近期內將開始討論「習拜會」的時間與形式，讓拜登在未來幾個月內與習近平接觸；可能是電話會議，可能是在一個國際峰會的間隙進行會晤，也可能是其他方式。
拜登和習近平預計都將出席10月份在意大利舉行的20國集團(G20)會議，這是進行此類會談的一個可能的地點。沙利文說，目前還沒有做出最終決定。
拜登才剛結束與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的美俄峰會返回華府。當被問及習拜會何時舉行時，沙利文表示，拜登接下來將伺機與習近平接觸，但目前沒有具體計劃，時間和形式都未定。
沙利文表示，習拜二人的接觸，意在評估中美關係並確保兩人能直接溝通，正如同拜登16日與普京的峰會。而拜登在這場峰會上還提及習近平，形容「我們彼此都很了解；我們不是老朋友。只是純粹的工作關係。」
拜登今年2月曾經與習近平通電話，習近平重申中美合則兩利，鬥則俱傷。
責任編輯：尹航