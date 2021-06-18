美FCC加辣禁5中企電訊設備 一文看懂各方回應

美國聯邦通訊委員會(FCC)一致投票支持推進一項計劃，禁止華為和中興等5間被視為國安威脅的中企設備用於美國電訊網絡，並可撤銷先前授予中企的設備許可。對此，多間中企發聲反駁，華為方面表示，FCC此舉並無法律依據，且具歧視性，也無益於保護美國電訊網路或供應鏈的完善。

FCC將徹底阻止華為等設備在美使用

FCC當地時間17日一致投票支持推進一項計劃，將禁止華為、中興、海能達，海康威視和大華股份這5間被視為國家安全威脅的中國企業生產的設備獲批用於美國電訊網絡。根據上述初步獲得通過的擬議規則，FCC還可以撤銷之前向中企發放的設備授權許可。

FCC代理主席Jessica Rosenworcel表示，新措施將「把不值得信賴的設備排除在美國通訊網絡之外……我們之前通過設備授權程序，為(華為和其他中國設備)在美國使用留下了機會。因此，我們建議關閉這扇門。」

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據環球網報道，這項提議的禁令還需進行最終表決，目前還有一段審查期。

華為：此舉無助於保護美國供應鏈

對於FCC這一新舉措，中企相繼發聲。

一位華為發言人在電子郵件中稱，FCC做出的修訂「具有誤導性，是不必要的懲罰」。華為表示，「基於『預見性判斷』，阻止購買與原產國或品牌相關的設備是沒有道理的，是歧視性的，對保護美國通訊網絡或供應鏈的完整性毫無幫助。」

海康威視在一封電子郵件中表示，對其的威脅認定毫無根據，且「強烈反對」FCC的做法。

大華股份表示，該公司「不對也從來沒有對美國國家安全構成任何類型的威脅」，FCC的做法「毫無根據」。

海能達表示，其產品「不會對任何國家的國家安全構成任何威脅」，並稱FCC之舉與美國政府評估及減輕風險的標准做法不一致。

在北京，外交部多次表示，中方敦促美方尊重市場規律和原則，撤銷打壓中國企業的各種所謂清單，為中國企業提供公平公正、非歧視的營商投資環境。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

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責任編輯：尹航

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